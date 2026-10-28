ஒப்பந்த ஊழியர்கள் எத்தனை பேர்: அரசிடம் விபரம் கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம்
ஒப்பந்த ஊழியர்கள் எத்தனை பேர்: அரசிடம் விபரம் கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம்
ADDED : அக் 27, 2026 07:09 PM
மதுரை: அனைத்து அரசுத்துறைகளிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் எத்தனை பேர் ஊழியர்களாக பணிபுரிகின்றனர் என்ற விபரத்தை அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
திருநெல்வேலி வேளாண் விற்பனைக்குழுவில் டிரைவராக பணிபுரிபவர் தனுஷ்கோடி. பணியை வரன்முறைப்படுத்த கோரியதை விற்பனைக்குழு செயலாளர் நிராகரித்தார். அதை ரத்து செய்யக்கோரி தனுஷ்கோடி உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் 2021 ல் மனு தாக்கல் செய்தார். தனி நீதிபதி விசாரித்தார்.
அரசு தரப்பில்,‛ மனு செய்தபோது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்யவில்லை. தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் மனுதாரர் பணியில் தொடர்கிறார். வரன்முறைப்படுத்த தகுதியற்றவர் ,’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தனிநீதிபதி,‛ நிராகரித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. கோரிக்கையை மீண்டும் பரிசீலிக்க, விற்பனைக்குழு செயலாளருக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. பரிசீலித்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்,’ என 2025 ல் உத்தரவிட்டார்.
இதை எதிர்த்து தமிழக வேளாண் உற்பத்தி கமிஷனர், விற்பனைக்குழு செயலாளர் மேல்முறையீடு செய்தனர்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஊழியர்களை நியமிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன. அரசு தரப்பில் தவறு செய்துவிட்டு, சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் பணிவரன்முறை கோரிக்கை எழுப்பினால் அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர். அனைத்து அரசுத்துறைகளிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் எத்தனை பேர் ஊழியர்களாக பணிபுரிகின்றனர் விபரங்களை அரசு தரப்பில் நவ.,24 ல் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.