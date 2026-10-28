மருத்துவக்கழிவுகள் எவ்வாறு அகற்றப்படுகிறது: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
மருத்துவக்கழிவுகள் எவ்வாறு அகற்றப்படுகிறது: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
ADDED : அக் 27, 2026 05:34 PM
மதுரை: அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவக் கழிவுகள் எத்தகையை நடைமுறைகளை பின்பற்றி அகற்றப்படுகிறது குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
மதுரை வழக்கறிஞர் மணிபாரதி தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
பெரிய அளவில் உருவாகும் தொழிற்சாலை ரசாயன கழிவுகள் மற்றும் மருத்துவக் கழிவுகளை சுத்திகரிப்பதற்காக சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் (இ.டி.பி.எஸ்.,) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதை மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட 14 தென் மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைகள், மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகள், தாலுகா மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, ‘அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவக் கழிவுகள் எத்தகையை நடைமுறைகளை பின்பற்றி அகற்றப்படுகிறது என்பது குறித்து தமிழக சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலர் நவ.,10 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டது.