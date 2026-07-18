கடவுளை வணங்கி நம் செயலை துவங்கினால் வெற்றி கிடைக்கும்: திருச்சி கல்யாணராமன் பேச்சு
கடவுளை வணங்கி நம் செயலை துவங்கினால் வெற்றி கிடைக்கும்: திருச்சி கல்யாணராமன் பேச்சு
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:15 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:05 PM
மதுரை:''தினமும் காலையில் கடவுளை வணங்கி நம் செயலை துவங்கினால் வெற்றி கிடைக்கும்,'' என, அனுஷத்தின் அனுகிரகம் சார்பில் மதுரை கூடல்நகர் ஆனையூர் மெயின் ரோடு வ.உ.சி., தெருவிலுள்ள காஞ்சி மகா பெரியவர் க்ருஹத்தில் கம்பராமாயண தொடர் சொற்பொழிவில் ஆன்மிக சொற்பொழிவாளர் திருச்சி கல்யாணராமன் பேசினார்.
‛விபீஷணன் சரணாகதி' எனும் தலைப்பில் அவர் பேசியதாவது: உடல் நன்றாக இருக்கும் போதே கடவுளை சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்கிறார் பட்டினத்தார். கோயிலுக்கு சென்றுவர நேரம் செலவிட வேண்டும். சாத்வீகமான உணவு உட்கொள்ள வேண்டும். ‛சிற்றன் சிறுகாலை வந்து உன்னை சேவித்து' என்று ஆண்டாள் கூறுகிறார். தினமும் அதிகாலையில் எழுந்து கடவுளை வணங்கி நம் செயலை துவங்கினால் வெற்றி கிடைக்கும்.
நம்மாழ்வார், ‛தொண்டனுக்கு தொண்டன், தொண்டன் கடைசி தொண்டன் நான்' என்கிறார். அரசிடம் இருப்பது போல கடவுளுக்கு கடைநிலை ஊழியராக நாம் இருக்க வேண்டும். கடவுளைவிட பக்தன் பெரியவன். சைவம், வைணவம் இதைத்தான் சொல்கிறது.‛நல்லவரோடு இணங்கி இருத்தல் நன்று,' என்கிறார் அவ்வையார்.
சமுதாயத்திற்கு பயன்படும் விதத்தில் குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் உனக்கு பின்னால் பழி பாவம் வராது என்கிறார் திருவள்ளுவர். தனி மனிதன் நல்லவனாக, சமுதாய சிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும். தர்மத்தை கடைப்பிடித்தால் தர்மம் நம்மை காக்கும். இவ்வாறு பேசினார்.
இன்று (ஜூலை 19) ராமர் பட்டாபிஷேகம் என்ற தலைப்பில் பேசுகிறார். இன்றுடன் சொற்பொழிவு நிறைவு பெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிறுவனர் நெல்லை பாலு செய்துள்ளார்.