கடவுளை வணங்கி காரியத்தை தொடங்கினால் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும்
கடவுளை வணங்கி காரியத்தை தொடங்கினால் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:20 PM
மதுரை: தினமும் காலையில் கடவுளை வணங்கி நம் காரியத்தை தொடங்கினால் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என ஆன்மிக சொற்பொழிவாளர் திருச்சி கல்யாணராமன் பேசினார்.
மதுரை அனுஷத்தின் அனுக்கிரகம் சார்பில், காஞ்சி காமகோடி பீட ஆஸ்தான வித்வான், திருச்சி கல்யாணராமனின், 'கம்பராமாயண தொடர் சொற்பொழிவு
மதுரை கூடல் நகர், ஆனையூர் மெயின் ரோடு, வ.உ.சி., தெருவில் உள்ள காஞ்சி ஸ்ரீ மஹா பெரியவர் க்ருஹத்தில் நடந்து வருகிறது.
நேற்று அவர் விபீஷணன் சரணாகதி எனும் தலைப்பில் பேசியதாவதுவரும்முன் நாம் நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். சரீரம் நம்மோடு இருக்கும் போதே பகவான் நாமா சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். உடம்பு தெம்பாக, நன்றாக இருக்கும் போதே பகவானை சரணாகதி பண்ண வேண்டும் என்கிறார் பட்டினத்தார்.
கோவிலுக்கு போவதற்காக நாம் நேரத்தை செலவிட வேண்டும். மீனாட்சி புதன் ஸ்தலம்..
நாம் ஒவ்வொருவரும் சாத்வீகமான உணவு உட்கொள்ள வேண்டும்.சிற்றன் சிறுகாலை வந்து உன்னை சேவித்து என்று ஆண்டாள் கூறுகிறார். தினமும் அதிகாலையில் எழுந்திருந்து பகவானை வணங்கி விட்டு நம் காரியத்தை தொடங்கினால் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும்.
தர்மத்தை நாம் கடைப்பிடித்தால் தர்மம் நம்மை காக்கும்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
ஜூலை 19ஆம் தேதி ஸ்ரீ ராமர் பட்டாபிஷேகம் எனும் தலைப்பில் பேசுகிறார். இத்துடன் சொற்பொழிவு நிறைவு பெறுகிறது .நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை மதுரை அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிறுவனர் நெல்லை பாலு செய்துள்ளார்.