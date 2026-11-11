டிசம்பரில் திறப்பு! ரூ.40 கோடியில் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு நிறுவனம்: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் 5 தளங்களுடன்
டிசம்பரில் திறப்பு! ரூ.40 கோடியில் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு நிறுவனம்: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் 5 தளங்களுடன்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:02 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM
மதுரை:
மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.40 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் ஐந்து தளங்களுடன் கூடிய குழந்தைகள் நலப்பிரிவு நிறுவனம் அடுத்த மாதம் திறக்கப்பட உள்ளது.
மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு நிறுவனத்திற்காக கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந் நிலையில், இப்பணியில் ரூ. 9 கோடிக்கு ஊழல் நடந்ததாக தகவல் வெளியானது. இத்திட்டத்திற்கு தி.மு.க., ஆட்சியில் ரூ.20 கோடி ஒப்புதல் வழங்கி கட்டுமான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
அதில் ரூ 11 கோடி மட்டுமே விடுவிக்கப்பட்டதால் 5 தளங்கள் கட்ட முடியாத நிலையில் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன. இரண்டாம் கட்டமாக கூடுதல் தொகை ரூ.20 கோடியில் ஐந்து தளங்களையும் கட்ட திட்டமிட்டு, ஏற்கனவே வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ரூ. 9 கோடி விடுவிக்கப்பட்டது.
இந்த ரூ.ஒன்பது கோடியை ஊழல் தொகையாக பெறப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியானது.
இது குறித்து டீன் அருள் சுந்தரேஸ் குமார் கூறியதாவது: ஏற்கனவே தொடங்கிய கட்டுமான மாற்றங்களுக்கு த.வெ.க., அரசு ஆணை வெளியிட்டு 2026ல் ஒப்புதல் அளித்தது. ரூ.20 கோடி ஒதுக்கீட்டை உயர்த்தவில்லை.
திட்டமிட்டபடி ரூ.40 கோடியில் தரைத்தளத்துடன் கூடிய ஐந்து மாடி கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு இறுதி கட்ட பணியை எட்டி உள்ளது.
தற்போது வெளிப்புறச் சுவர்கள் பூசும் பணி, தரைத்தளத்தில் பேவர் பிளாக் கற்கள் பொருத்தும் பணி நடக்கிறது. கட்டடத்தின் உட்பகுதியில் எலக்ட்ரிக்கல் பணிகள் முடிந்து விட்டன. டிசம்பரில் கட்டடம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.
மேலும் அவசர அறுவை சிகிச்சைக்காக, குழந்தைகள் நலப்பிரிவு கட்டடத்திற்கு அருகிலுள்ள பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனை வளாகத்தின் இரண்டாவது மாடியில் இணைப்பு பாலம் கட்ட ரூ.70 லட்சத்தில் தனித் திட்டம் உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.