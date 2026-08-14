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‛வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில் சுதந்திர தின ஊர்வலம்: உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி

‛வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில் சுதந்திர தின ஊர்வலம்: உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி

ADDED : ஆக 13, 2026 06:18 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:18 PM

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மதுரை: தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லுாரில் ‛வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில் சுதந்திர தின ஊர்வலம் நடத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அனுமதித்தது.

வாசுதேவநல்லுார் சாமி தாக்கல் செய்த மனு: அண்ணாமலை தலைமையில் ‛வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு செயல்படுகிறது. நான் அதன் உறுப்பினர். சுதந்திர தினத்தையொட்டி நாளை மறுநாள் (ஆக.,15) தென்காசி மாவட்ட ‛வீ தி லீடர்ஸ்' சார்பில் வாசுதேவநல்லுாரில் 80 அடி நீளம், 5 அடி அகலமுள்ள தேசிய கொடியுடன் சுற்றுச்சுழல் விழிப்புணர்வு, தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்தி மாலை 4:00 முதல் மாலை 6:00 மணிவரை ஊர்வலம் நடத்த உள்ளோம். அனுமதி, பாதுகாப்பு அளிக்க எஸ்.பி., வாசுதேவநல்லுார் போலீசாரிடம் மனு அளித்தோம். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதி கே.முரளிசங்கர் விசாரித்தார். மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஆயிரம் கே.செல்வகுமார் ஆஜரானார். அரசு தரப்பு,‛அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில் முதல் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை ஊர்வலத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது' என தெரிவித்தது. இதை பதிவு செய்த நீதிபதி, ‛நிபந்தனைகளை பின்பற்றி ஊர்வலம் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்' என உத்தரவிட்டார்.

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