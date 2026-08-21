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அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற கிராமசபைக்கூட்டத்தில் ஆர்வம்

அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற கிராமசபைக்கூட்டத்தில் ஆர்வம்

ADDED : ஆக 15, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 05:51 PM

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சோழவந்தான்: திருவேடகம் ஊராட்சி சார்பில் திருமால்நத்தம் ஊராட்சிப்பள்ளியில் நடந்த கிராமசபை கூட்டத்திற்கு இளநிலை உதவியாளர் பிரகதீஸ்வரன், செயலர் சுதாபிரியா பங்கேற்றனர். அடிப்படை வசதிகள் குறித்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. தாசில்தார் சுந்தரவேல், தொழிலாளர் நல உதவி கமிஷனர் கோடீஸ்வரி, பி.டி.ஓ., ராஜமார்த்தாண்டன், வி.ஏ.ஓ.,க்கள் தியாகராஜன், சுப்பிரமணியன் பங்கேற்றனர்.

தென்கரை கூட்டத்தில் ஊராட்சி செயலர் முனியராஜ், உதவியாளர் திருப்பதி, வி.ஏ.ஓ., செந்தில்குமார், போர்மேன் சிங்கம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.  மலைப்பட்டியில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் அமைத்தல், போஸ்ட்ஆபீஸை புதிய கட்டடத்திற்கு மாற்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மன்னாடிமங்கலம் ஊராட்சி சார்பில் அய்யப்ப நாயக்கன்பட்டி கூட்டத்தில் செயலர் திருச்செந்தில், பணி மேற்பார்வையாளர் ஜெயக்குமார், உதவி வேளாண் அலுவலர் விக்னேஸ்வரி, வி.ஏ.ஓ., வெங்கடேசன், சமூக நல செவிலியர் நிர்மலா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். கல்லாங்காடு மலைவேடர் காலனியில் மகளிர் சுகாதார வளாகம் அமைத்தல் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. முள்ளிப்பள்ளம் கூட்டத்திற்கு செயலர் சின்னமாயன், பி.டி.ஓ., சதீஷ்குமார், வேளாண் வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர் பிரியா,சமூகநல செவிலியர் இந்திராகாந்தி, மகளிர் ஊரக நல அலுவலர் தென்குமரி, கிராம உதவியாளர் தினேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். மேலக்கால் கூட்டத்தில் மண்டல துணை பி.டி.ஓ.,ரம்யா, பி.டி.ஓ., சதீஷ்குமார், செயலர் விக்னேஷ் பங்கேற்றனர்.

திருவாலவாய நல்லுாரில் நடந்த கூட்டத்தில் இளநிலை உதவியாளர் நாகரஞ்சனி, செயலர் வேலன், வி.ஏ.ஓ., காளீஸ்வரி, ஜெயலட்சுமி பங்கேற்றனர். கருப்பட்டி கூட்டத்தில் இளநிலை உதவியாளர் வேல்முருகன், செயலர் முனியாண்டி, எஸ்.ஐ., அழகர்சாமி, தலைமையாசிரியர் அனுராதா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். .எரவார்பட்டி ஊராட்சி சார்பில் அரசமரத்துப்பட்டியில் நடந்த கூட்டத்திற்கு பணி மேற்பார்வையாளர் கருப்பையா, செயலர் மலைச்சாமி பங்கேற்றனர். சக்கரப்பநாயக்கனுார் கூட்டத்திற்கு பணி மேற்பார்வையாளர் கருப்பையா, செயலர் குமார்.எஸ்.ஐ., சுகுமாறன், வி.ஏ.ஓ., பவித்ரா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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