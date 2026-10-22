சி.பி.எஸ்., திட்டத்தில் பணம் செலுத்திய எல்லோருக்கும் இடைக்கால நிவாரணம்: என்.ஜி.ஓ., சங்கம் வலியுறுத்தல்
சி.பி.எஸ்., திட்டத்தில் பணம் செலுத்திய எல்லோருக்கும் இடைக்கால நிவாரணம்: என்.ஜி.ஓ., சங்கம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 19, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:36 PM
மதுரை: ‘‘பங்களிப்பு திட்டத்தில் பணம் செலுத்திய அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியர்களுக்கும் இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்’’ என, என்.ஜி.ஓ., சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போராடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் புதிய ஓய்வூதிய திட்டமாக பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் (சி.பி.எஸ்.,) அமல்படுத்தப்பட்டது. அடுத்து கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியின் இறுதியில் 2025 ல் உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் (டேப்ஸ்) அமல்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்தனர்.
இதற்கான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை உருவாக்காததால் அமல்படுத்த தாமதமானது. அதன்பின் பொறுப்பேற்ற புதிய த.வெ.க., அரசு பல்வேறு சங்க நிர்வாகிகளை அழைத்து பேசியது. செப்.11 ல் டேப்ஸ்’ திட்டம் தொடர்பாக சுற்றறிக்கை அனுப்பியது.
அதில், 1.1.2026 க்கு பின்ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் பெற, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சி.பி.எஸ்., திட்டத்தில் பணிபுரிந்து இருக்க வேண்டும் என்ற விதிக்கு மாறாக 18 ஆண்டுகள் என்று அறிவித்தது. அதன்படி நிவாரணம் கொடுத்து இருந்தால், அதனை திரும்ப பிடித்தம் செய்ய வேண்டும் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பில் பணிபுரிவோருக்கு இது பொருந்தாது எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு அரசு ஊழியர், ஆசிரியர்களுக்கு எதிரானது என்று என்.ஜி.ஓ., சங்கம் உட்பட பல சங்கங்கள் கருதின. இதையடுத்து அந்த சுற்றறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தன. இதனால் செப். 16 ல் அரசு மேற்கண்ட அறிக்கையை திரும்ப பெற்றது.
இதுகுறித்து என்.ஜி.ஓ., சங்க மாநில தலைவர் மகேந்திர குமார் கூறியதாவது:
இந்த அரசு தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி, பழைய ஓய்வூதியத்தை உடனே அமல்படுத்த வேண்டும். இடைக்கால நிவாரணம் வழங்குவதில் உள்ள குளறுபடிகளை நீக்க வேண்டும். அத்துடன் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய (சி.பி.எஸ்.,) திட்டத்தில் பணம் செலுத்திய அனைத்து துறை ஊழியர்களுக்கும் பொதுவானதாக செயல்படுத்த வேண்டும். 2025 வரை சி.பி.எஸ்.சில் பணிபுரிந்தோருக்கு குறைந்தபட்ச கருணைத் தொகை ரூ.10 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். வாழ்வாதார பிரச்னை என்பதால், பாகுபாடு காட்டாமல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரிந்த ஊழியருக்கும் பொதுவானதாக அமைய வேண்டும் என்றார்.