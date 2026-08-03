ADDED : ஆக 03, 2026 12:46 AM
மதுரை: மதுரையில், இந்திய தேசிய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின்(ஐ.என்.டி.யு.சி.,) மாநில செயற்குழு கூட்டம், தலைவர் பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் நடந்தது. மூத்த துணைத் தலைவர் குமார் வரவேற்றார்.
அம்மா உணவகத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும். நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். போக்குவரத்து துறையில் ஒப்பந்தப் பணி நியமனங்களை தவிர்த்து வாரிசு அடிப்படையிலும், புதியவர்களை நிரந்தர பணியாளர்களாகவும் நியமிக்க வேண்டும். பஞ்சாலைகளில் நிரந்த பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும்.
மின்வாரியத்தில் 20 ஆண்டுகளாக பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதுடன், 70 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உட்பட 12தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கடலுார் எம்.பி.,யும், ஐ.என்.டி.யு.சி., தமிழக கிளையின் கவுரவத் தலைவருமானவிஷ்ணுபிரசாத், செயலாளர் கோவை செல்வம், நிர்வாகிகள்ராம சுகந்தன்,முனுசாமிஉட்படசெயற்குழு உறுப்பினர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.