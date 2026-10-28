'தீவு' ! அடிப்படை வசதியில்லா மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானம்: கட்டண வசூலில் அக்கறை காட்டினால் போதுமா
'தீவு' ! அடிப்படை வசதியில்லா மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானம்: கட்டண வசூலில் அக்கறை காட்டினால் போதுமா
UPDATED : அக் 27, 2026 08:40 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:46 PM
மதுரை: மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் குடிநீர், கழிப்பறை, ரோடு போன்ற அடிப்படை வசதிகளைச் செய்யாமல் விளையாடுவதற்கான கட்டண வசூலில் மட்டும் மாவட்ட அதிகாரிகள் அக்கறை காட்டுகின்றனர்.
கடந்தாண்டு ரூ.8.5 கோடி செலவில் சிந்தடிக் தடகள டிராக், உட்பகுதியில் இயற்கை கால்பந்து மைதானம் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் பெயருக்கு புல்விதைக்கரணைகளை பதித்ததால் முழுமையாக, சீராக புல் வளராமல் ஆங்காங்கே சொட்டையாக காணப்படுகிறது. வீரர்கள் ஆட்டத்தின் போது ஓடினால் புல்தரை, வெறும் தரை என மாறும் போது தடுமாறி விழுகின்றனர். ரூ.ஒரு கோடி மதிப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அரங்கு அமைக்கப்பட்டாலும் அந்த பகுதி ரோடு அமைக்காததால் துணையின்றி மாற்றுத் திறனாளிகள் செல்ல முடியவில்லை. அதையடுத்துள்ள சர்வதேச ஹாக்கி அரங்குக்கும் நடந்து செல்ல முடியாத அளவு ரோடு சகதியாக உள்ளது. மைதானத்தின் வலது பகுதியில் உள்ள கபடி, டென்னிஸ், இண்டோர் அரங்கு வழியாகவோ அல்லது டென்னிஸ், கபடி அரங்கு வழியாகவோ ஹாக்கி மைதானம் செல்ல முடியாமல் சகதித்தீவாக உள்ளது. .
அனைத்து விளையாட்டுகளுக்கும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மூலம் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ரோடே இல்லாமல் வீரர், வீராங்கனைகள் அவதிப்படுகின்றனர். மழை பெய்தாலே விளையாட்டுப் பயிற்சிக்கு விடுமுறை விடவேண்டியுள்ளது. மேலும் குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகளும் முறையாக இல்லை. ஆணைய அதிகாரிகள் மைதானத்தை முழுமையாக பார்வையிட்டு அடிப்படை வசதிகளைச் செய்ய வேண்டும்.