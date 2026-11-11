மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனில் அக்கறை இல்லையா: பணியிட மாறுதலில் அலைக்கழிப்பு
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனில் அக்கறை இல்லையா: பணியிட மாறுதலில் அலைக்கழிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
மதுரை: அரசு ஊழியர்களின் ரத்த உறவுகள் மாற்றுத்திறனாளிகளாக, மனவளர்ச்சி குன்றியிருந்தால் பணியிட மாறுதல் விலக்கு அளிக்க அரசாணை உள்ளது. அதைப் பின்பற்றாமல் அதிகாரிகள் இஷ்டம் போல் மாற்றுவதாக அரசு ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது:
குரூப் ஏ, பி, சி பிரிவு அரசுப் பணியாளர்களின் மகன், மகள் ஆகியோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைச் சட்டம், 2016 ன் படி மாற்றுத்திறனாளியாக, மனவளர்ச்சியின்றி இருந்தால் அப்பணியாளர்களுக்கு பணியிட மாறுதல் தருவதில் இருந்து அரசாணை 107 ன்படி விலக்கு அளிக்கமுடியும். மூன்றாண்டு நிறைவு பெறுவதற்குள் பணிமாறுதல் வந்தாலும் ஐந்தாண்டுகள் வரை அதே இடத்தில் வேலையைத் தொடரலாம். இந்த அரசாணை 2014க்கு பிறகு 2020 லும் திருத்தப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.
மாற்றுத்திறனாளி, மூளைவளர்ச்சி குன்றியோருக்கு ஒரே இடத்தில் சிறப்புப் பயிற்சி தரவேண்டும். பணியிட மாறுதலில் சென்றால் அவர்களின் பயிற்சி பாதிக்கப்பட்டு உடல்நிலை, மனநிலை மோசமாகிவிடும். அவர்களை பராமரிக்க முடியாமல் போகும் என்பதால் இந்த விதிவிலக்கு தரப்பட்டது.
கடந்த காலங்களில் பணம், அரசியல் செல்வாக்கு, சிபாரிசுகளின் அடிப்படையில் எங்கள் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு பணியிட மாற்றத்திற்கு ஆளானோம். முதல்வர் விஜய், கருணை அடிப்படையில் இந்த அரசாணையை பரிசீலித்து விதிவிலக்கு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றனர்.