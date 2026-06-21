﻿ ஜல்லி பரப்பி ஆறு மாதமாச்சு தார் ரோடு என்னாச்சு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:40 AM
கொட்டாம்பட்டி: கேசம்பட்டியில் இருந்து விவசாய நிலங்கள் மற்றும் கொம்பு துாக்கி அய்யனார் கோயிலுக்கு செல்லும் ரோடு பாதி மெட்டல் ரோடாகவும் மீதி தார் ரோடாகவும் இருந்தது. தற்போது தார் ரோடு அமைப்பதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன் ஜல்லிக் கற்களைப் பரப்பியதோடு சரி. இதுவரை ரோடு அமைக்கவில்லை.
இப்பகுதியில் விளையும் காய்கறிகளை விவசாயிகள் மதுரை, மேலுார், நத்த ம் பகுதி மார்க்கெட்களுக்கு கொண்டு செல்வர். ரோடு முழுவதும் ஜல்லி கற்களாக பரவிக் கிடப்பதால் டூ வீலரில் செல்லும் விவசாயிகள் தடுமாறி விழுந்து காயமடைகின்றனர். அவர்களின் விளை பொருட்களும் சேதமடைகிறது.
வாகனங்கள் பழுதாவது டன் பக்தர்கள் கோயிலுக்கு செல்ல முடியாமல் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர். ரோடு அமைக்க வலியுறுத்தியும் நடவடிக்கை இல்லை என்பது மக்களின் குற்றச் சாட்டு. ஒன்றிய உதவிப் பொறியாளர் சரவணன் கூறுகையில், ''உடனே ரோடு அமைப்பதற்கான பணிகள் துவங்கப்படும் என்றார்.