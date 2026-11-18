ஜல்லிக்கட்டு மைதான காலியிடத்தை தோட்டக்கலைத்துறைக்கு மாற்றலாம் கிசான் சங்கம் கருத்து
ஜல்லிக்கட்டு மைதான காலியிடத்தை தோட்டக்கலைத்துறைக்கு மாற்றலாம் கிசான் சங்கம் கருத்து
UPDATED : நவ 18, 2026 05:34 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:34 PM
மதுரை: மதுரை அலங்காநல்லுார் கீழக்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்தை ஒட்டியுள்ள 44 ஏக்கர் காலியிடத்தை தோட்டக்கலைத் துறைக்கு மாற்ற வேண்டும் என பாரதிய கிசான் சங்க மாநிலத் தலைவர் பார்த்தசாரதி தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
மூன்றாண்டுகளுக்கு முன் மொத்தமுள்ள 66 ஏக்கர் நிலத்தில் 22 ஏக்கரில் ரூ.100 கோடியில் ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் கட்டப்பட்டது. பாரம்பரிய அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லுார் கிராம கமிட்டியினர் இங்கு ஜல்லிக்கட்டு நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பார்வையாளர்களுக்கான காட்சிப்பொருளாக மாற்றப்பட்டது. மீதம் 44 ஏக்கரில் ரூ.80 கோடி செலவில் நாட்டுப்புறக்கலைகள், தமிழக கலைகள் வடிவம் குறித்து விளக்கும் கட்டுமானம் கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் செலவழிப்பதற்கு பதிலாக இந்த நிலத்தை தோட்டக்கலைத் துறைக்கு மாற்றம் செய்தால் நல்லது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் செயல்படும் மலர்கள் மகத்துவ மையத்தில் மண் சரியில்லாததால் மலர்ச்செடிகள் உற்பத்தியில் பாதிக்கப்படுகிறது. கீழக்கரையில் சில லட்சம் ரூபாய் செலவில் அலுவலக கட்டடம் கட்டி மலர்கள் மகத்துவ மையமாக மாற்றினால் விவசாயிகளுக்கான பழமரக்கன்றுகள், நாற்றுகளை உற்பத்தி செய்வதும் எளிது.
கிருஷ்ணகிரியில் கொய்மலர்கள், திண்டுக்கல்லில் காய்கறி மகத்துவ மையம் சிறப்பாக செயல்படும் நிலையில் திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள மலர்கள் மகத்துவ மையத்தை கீழக்கரைக்கு மாற்றவேண்டும் என்றார்.