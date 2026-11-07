மல்லிகை விலை இன்னும் எகிறும்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:57 PM
மதுரை: மதுரை மாட்டுத்தாவணி பூ மார்க்கெட்டில் வரத்து இல்லாததால் மல்லிகைப்பூவை விட கனகாம்பரத்தின் விலை இருமடங்காக கிலோ ரூ.2000க்கு விற்பனையானது.
அக்டோபர் முதல் சீரான மல்லிகை வரத்து இருந்த நிலையில் 4 நாட்களாக மழை, துாறலின் தாக்கத்தால் மல்லிகை வரத்து குறைந்தது. இன்று (நவ.,6) காலை கிலோ ரூ.1400க்கும் அதன் பின் ரூ.1000க்கும் விற்றது.
முல்லைப்பூ கிலோ ரூ.1000, பிச்சிப்பூ ரூ.800, அரளி ரூ.400, சம்மங்கி, செவ்வந்தி ரூ.150, பட்டன் ரோஸ், பன்னீர் ரோஸ், மரிக்கொழுந்து ரூ.100, மரிக்கொழுந்து ரூ.100 முதல் ரூ.120, கோழிக்கொண்டை, துளசி ரூ.50க்கு விற்றது.
மாட்டுத்தாவணி மலர் வணிக வளாக வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் முத்து கூறியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஒருநாள் முன்பு (இன்று) மல்லிகைப்பூ விலை இருமடங்காக அதிகரிக்கும். செவ்வந்திப்பூக்கள் மழையில் நனைந்து ஈரமாக இருப்பதால் வாங்குவது குறைந்தது. கனகாம்பர சாகுபடி குறைந்ததோடு வரத்தும் குறைந்ததால் ஒருசில விவசாயிகள் சொற்ப அளவில் கொண்டு வந்தனர். இதனால் கிலோ ரூ.2000க்கு விற்றாலும் பூக்கள் கிடைக்கவில்லை என்றார்.