UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:36 PM
மதுரை: மதுரை சூர்யா நகரில் ஜெயபாரத் ஹோம்ஸ் கட்டுமான நிறுவனத்தினர், ‘ஜெயபாரத் மெஜெஸ்டிகா’ என்ற வீட்டு மனை விற்பனை திட்டத்தை தொடங்குகின்றனர்.
இப்பகுதியில் டைட்டன் சிட்டி, எலைட் சிட்டி, ட்வின் டவர் அபார்ட்மென்ட் ஆகிய திட்டங்களின் மூலம் 200க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே கட்டியுள்ளது. தற்போது இதன் அருகேயே வீட்டு மனை விற்பனையில் இறங்கியுள்ளனர்.
மனைகள் 2.5 முதல் 5.5 செண்டு வரை விற்பனை செய்ய உள்ளனர். அனைத்து மனைகளும் ரெரா அப்ரூவல் கொண்டது. சி.சி.டி.வி.,யுடன் கூடிய 24 மணி நேரம் செக்யூரிட்டி வசதி, குழந்தைகள் விளையாட்டு பூங்கா அமையவுள்ளன. 3 கி.மீ., சுற்றளவில் மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்ட், மகாத்மா, வல்லபா பள்ளிகள், தேவதாஸ், மீனாட்சி மருத்துவமனைகள், தமிழ், ஆப்பிள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் அமைந்துள்ளன.