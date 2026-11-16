நகை கொள்ளையன் வீட்டில் சிக்கிய துப்பாக்கியால் பரபரப்பு
நகை கொள்ளையன் வீட்டில் சிக்கிய துப்பாக்கியால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 02:59 AM
ADDED : நவ 15, 2026 11:16 PM
மதுரை: மதுரையில், பிரபல நகை கடையில் நடந்த கொள்ளை தொடர்பாக, நிஷாந்த், 25, வீட்டில், இரண்டாவது நாளாக நடந்த சோதனையில், போலீசார், துப்பாக்கியை கைப்பற்றியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையில், பல கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகளை, நவ., 12ல் கொள்ளையடித்த கொள்ளையன் நிஷாந்தை, பிடிக்க, 9 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
போலீசார், நிஷாந்தின் காதலியும், சமூகவலைதளமான 'இன்ஸ்டா' பிரபலமான மீனாட்சி, 24, தகவல்படி, நிஷாந்த்திற்கு சொந்தமாக, மாடக்குளத்தில் உள்ள நிலத்தில், புதைத்து வைத்திருந்த, 5 கிலோ நகைகளை, நேற்றுமுன்தினம் மீட்டனர்.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் மேலும், சில இடங்களை போலீசார் தோண்டி பார்த்தனர். எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இப்பணியில் தனியார் பாதுகாவலர்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து, போலீசார் கூறியதாவது:
மீனாட்சியிடம் நகைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட, ஒரு இடத்தை மட்டுமே நிஷாந்த் தெரிவித்துள்ளார். 5.75 கிலோ நகைகளை கைப்பற்றி விட்டோம். நிஷாந்த் தந்தை சுரேஷ், 54, மீனாட்சி ஆகியோரை கைது செய்துள்ள நிலையில், இவர்களை தவிர, வேறு யாருக்கும், இதில், தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது.மேலும், 5.75 கிலோ நகை கைப்பற்றிய பகுதியிலேயே, மீதி நகைகளையும் பதுக்கி வைத்திருக்க வாய்ப்புள்ளது என்ற சந்தேகத்தில், இப்பகுதி கண்மாய், காடு, கிணறுகளில் சோதனை நடக்கிறது.
அதேநேரம், நிஷாந்த் வீட்டில் நடத்திய சோதனையில், ஒரு 'லேப்டாப்', கைத்துப்பாக்கி கிடைத்துள்ளன. அதில், துப்பாக்கி, டம்மி என தெரிந்தது. லேப்டாப்பை சைபர் கிரைம் போலீசார், ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.