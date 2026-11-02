உதவி இயக்குனருக்கு பணியிடம் ஒன்றிய ஊழியர்களுக்கு ஊதியம்: ‘தினமலர்’ செய்தியால் கிடைத்தது
உதவி இயக்குனருக்கு பணியிடம் ஒன்றிய ஊழியர்களுக்கு ஊதியம்: ‘தினமலர்’ செய்தியால் கிடைத்தது
UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
மதுரை: ‘தினமலர் செய்தியால் ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் உதவி இயக்குனர்கள், வி.பி.ஜி. ராம் ஜி திட்ட ஊழியர்களுக்கு முறையே பணியிடமும், ஊதியமும் கிடைத்துள்ளது.
இத் துறையில் சமீபத்தில் பி.டி.ஓ.,க்களுக்கு உதவி இயக்குனர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது. இதில் பி.டி.ஓ.,க்கள் 37 பேருக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது. இவர்களில் 24 பேர் காலியாக இருந்த இடத்தில் சேர்ந்தனர். மீதி 13 பேர் ஏற்கனவே பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தவர்களின் இடத்தில் பொறுப்பேற்றனர். அதேசமயம் அப்பதவியில் இருந்த உதவி இயக்குனர்களுக்கு மாற்று இடம் அறிவிக்காமல் விட்டுவிட்டனர்.
இதனால் அந்த அலுவலர்கள் மனஉளைச்சலில் இருந்தனர். கிராமங்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் உதவி இயக்குனர்கள் ‘சும்மா’ இருப்பதால் அங்கு பிரச்னைகள் தலைதுாக்க வாய்ப்பு இருந்தது.
இதேபோல ஒன்றியங்களில் வி.பி.ஜி. ராம் ஜி கிராமப்புற வேலை திட்டத்தை செயல்படுத்த ஒன்றியங்கள் தோறும் ஏ.பி.டி.ஓ., இளநிலை உதவியாளர், கணினி உதவியாளர், மற்றும் மாவட்ட வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் சில ஊழியர்கள் என மாவட்டத்திற்கு 150 பேர் வரை உள்ளனர். திட்டப் பணியில் ஈடுபடுவதால், இவர்கள் மாதத்தின் முதல்நாளுக்குப் பதில் 10 முதல் 15 ம் தேதிக்குள் சம்பளம் பெற்று வந்தனர். சில மாதங்கள் கிடைக்காமலும் இருந்தது.
இப்பிரச்னைகள் குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. ஊரக வளர்ச்சி அலுவலர்களும் அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர். இந்நிலையில் பணிவாய்ப்பின்றி காத்திருந்த உதவி இயக்குனர்களுக்கு உடனே பணியிடம் ஒதுக்கப்பட்டது. விபிஜி ராம்ஜி திட்ட ஊழியர்களுக்கும், நிதிவசதி உள்ள ஒன்றியங்களில் இருந்து அல்லது ஒன்றிய பொது நிதி உட்பட வேறு நிதிகளில் இருந்து தொகையை ஒதுக்கி ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.