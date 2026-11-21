UPDATED : நவ 20, 2026 04:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:54 PM
அழகர்கோவில்: அழகர்கோவில் அருகே கள்ளந்திரியில் கள்ளழகர் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் நவீன வசதியுடன் மூன்றடுக்கு திருமண மண்டப கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
மதுரையிலிருந்து கோயிலுக்கு செல்லும் வழியில் ஏராளமான தனியார் திருமண மண்டபங்கள் உள்ளன. இப்பகுதியில் கள்ளழகர் கோயிலுக்குச் சொந்தமான ஆழ்துளை கிணறு அமைந்துள்ள இடத்தில் புதிய திருமண மண்டபம் கட்டும் பணி நடக்கிறது. ரூ.9.25 கோடி செலவில் உருவாகும் இம்மண்டபத்தின் தரைத்தளத்தில் உணவுக் கூடம், முதல் தளத்தில் திருமண மண்டபம், 3வது தளத்தில் 11 தங்கும் அறைகளும் கட்டப்பட்டுள்ளன.
ஒரே நேரத்தில் மண்டபத்தில் 750 பேர் அமர்ந்து உண்ணும் வசதியுடன் அமைய உள்ளது. இப்பணிகள் 95 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. குறைந்த வாடகையில், பார்க்கிங் வசதியுடன்கூடிய இம்மண்டபம் விரைவில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.