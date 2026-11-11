குன்றத்தில் கந்தசஷ்டி நாளை மறுதினம்(நவ.10) துவக்கம்: பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள்
குன்றத்தில் கந்தசஷ்டி நாளை மறுதினம்(நவ.10) துவக்கம்: பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:06 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டித் திருவிழா சுவாமிகளுக்கு காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நாளை மறுதினம் (நவ. 10) துவங்குகிறது.
காலை 7:00 மணிக்கு அனுக்ஞை பூஜை, யாகசாலை பூஜை முடிந்து ஆறுமுகம் கொண்ட சண்முகர், வள்ளி, தெய்வானை, உற்ஸவர்கள் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானைக்கு சிவாச்சாரியார்களால் காப்பு கட்டப்படும். திருவிழா நம்பியார் சிவாச்சாரியாருக்கு காப்பு கட்டிய பின்பு காலை 9:00 மணிக்கு மேல் விரதம் மேற்கொள்ளும் பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டப்படும்.
விழா நாட்களில் தினமும் காலையில் யாகசாலை பூஜை, காலை, மாலையில் சண்முகார்ச்சனை நடைபெறும். முக்கிய நிகழ்ச்சியாக நவ. 14ல் வேல் வாங்குதல், நவ.15ல் சூரசம்ஹார லீலை, நவ. 16 காலையில் சட்ட தேரோட்டம், மாலை 4:00 மணிக்கு மூலவர் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு தைல புண்ணியாக வாசனையாகி பாவாடை நைவேதன தரிசனம் நடைபெறும்.
தினை மாவு பிரசாதம்:
கோயிலில் தங்கி விரதம் கடைபிடிக்கும் பக்தர்களுக்கு தினமும் மதியம் தினை மாவு, மாலையில் எலுமிச்சம் பழச்சாறு, இரவு பால், வாழைப்பழம் உபயதாரர்களால் வழங்கப்படும். அதற்காக தினை மாவுடன், தேன், சர்க்கரை, சுக்கு, ஏலக்காய் , நெய் கலந்து தயாரிக்கும் பணி நடக்கிறது.
திருவிழா நாட்களில் வெளியூர் பெண் பக்தர்கள் கோயில் மண்டபங்களில் தங்குவர். தினமும் காலை, மாலையில் சரவணப் பொய்கையில் நீராடி கிரிவலம் சென்று கோயிலில் தங்குவர். அவர்களுக்காக கோயில் வளாகம், சரவணப் பொய்கை கிரிவலப் பாதை கழிப்பறையை பராமரிக்க பணியாளர்களை நியமிக்க உள்ளனர்.
அனைத்து மண்டபங்களிலும் மெகா டி.வி., க்கள் அமைத்து யாகசாலை பூஜை, சண்முகார்ச்சனை நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும். கூடுதல் மின் விசிறிகள், கூடுதலாக குடிநீர் வசதி, சுவாமி புறப்பாடு தவிர்த்த நேரங்களில் பக்தி கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்க உள்ளது.