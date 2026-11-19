கார்த்திகை பிறந்தாச்சு சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா... ஹரிஹர சுதனே சரணம் ஐயப்பா... சரண கோஷம் ஒலிக்குது!
கார்த்திகை பிறந்தாச்சு சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா... ஹரிஹர சுதனே சரணம் ஐயப்பா... சரண கோஷம் ஒலிக்குது!
ADDED : நவ 17, 2026 07:33 PM
மதுரை:
கார்த்திகை மாதம் பிறப்பை முன்னிட்டு, மதுரையில் ஐயப்ப பக்தர்கள் 'சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா' என்ற சரண கோஷத்துடன் விரதத்தை தொடங்கினர். அதிகாலை நீராடி, சரண கோஷம் முழங்கும் பக்தர்கள் கடும் விரதம் இருந்து சபரிமலை செல்ல தயாராகி வருகின்றனர். இந்த முறை கன்னிசாமிகளும் ஆர்வமாக ஆன்மிக பயணத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.
* மனம் உருகி வேண்டினால் கிடைக்கும்
மோகன்: நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கட்டிய வீட்டை ஏலத்தில் இழப்பது போல் தாயாருக்கு கனவு வந்தது. 'நாளை கார்த்திகை பிறப்பதற்கு முன் அபசகுனமாக கனவு வந்துள்ளதே' என்று தாயார் கலங்கினார். அப்போது துாக்கத்தில் இருந்த நான், 'ஐயப்பனுக்கு மாலை போட்டால் வீடு கிடைத்து விடும்' என்று பேசியிருக்கிறேன். அடுத்த நாளே குடும்பத்துடன் ஐயப்பனுக்கு விரதம் தொடங்கினோம். சில ஆண்டுகளில் வீடு விவகாரத்தில் வழக்கு எங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தது. ஐயப்பனை மனம் உருகி வேண்டினால் நினைத்தது நடக்கும்.
* அதிசயம் நிகழ்த்திய ஐயப்பன்
சித்தையா: நான் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஐயப்பனை தரிசித்து வருகிறேன். எனக்கு இரண்டு மகன்கள். ஒரு மகள். இளைய மகன் பிறவியிலேயே வாய் பேச முடியாதவன். அவனை 5 வயதில் சபரிமலைக்கு அழைத்துச்சென்று ஐயப்பனை தரிசித்தபோது, ‘ஐயப்பா...’ என்று முதல் வார்த்தை பேசினான். அந்த அதிசயத்தை யாராலும் நம்ப முடியவில்லை. ஒழுக்கம் மட்டுமே ஐயப்பனுக்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய காணிக்கை. நம் வாழ்வின் உயர்வை அவன் பார்த்துக்கொள்வான்.
* உயிரைக் காத்த ஐயப்பன்
சோலைமலை: 1972 முதல் சபரிமலைக்கு சென்றுவருகிறேன். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் பெரிய பாதையில் சென்றபோது இரவில் தங்கினோம். அடுத்தநாள் பார்த்தபோது, சுற்றி தீப்பந்தங்கள் கிடந்தன. பின்னர் தான் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு யானைக்கூட்டம் வந்ததால் தீப்பந்தம் காட்டி விரட்ட முயற்சித்தாக என்னுடன் வந்தவர்கள் தெரிவித்தனர். அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் விரட்டமுடியாமல் என்னை விட்டு ஓடியிருக்கின்றனர். இதை அறியாமல் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த என்னிடம் வந்த யானைகள் எதுவும் செய்யாமல் சென்றுவிட்டன. இன்று நான் உயிரோடு இருப்பதற்கு ஐயப்பன் மட்டுமே காரணம்.
* நான் பிறக்க காரணம்
மணிகண்டன்: குழந்தை பாக்கியத்திற்காக என் பெற்றோர் போகாத கோயில் இல்லை. அப்பா மனதார வேண்டி ஐயப்பனுக்கு மாலை போட்டார். அவரது 46வது வயதில் ஐயப்பன் அருளால் நான் பிறக்க, எனக்கு ‘மணிகண்டன்’ என்று பெயர் சூட்டினர். என் 7வது வயதில் இருந்து சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறேன். கரடுமுரடான மலையில் ஏற உடல், மன உறுதி தேவை. இதற்கு தயாராக சுய ஒழுக்கம், உணவுக்கட்டுப்பாடு உள்ளிட்டவற்றுடன் விரதமிருப்பது அவசியம். இவ்வாறு கூறினர்.