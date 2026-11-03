கட்டையால் அடித்து ‘குட்டிச்சாக்கு’ கொலை

UPDATED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:29 PM
சமயநல்லுார்: சமயநல்லுாரில் மதுஅருந்தும் போது ஏற்பட்ட தகராறில் வாலிபர் சூர்யா 26, கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார். இதுதொடர்பாக நண்பர்கள் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சமயநல்லுாரை சேர்ந்த குட்டிச்சாக்கு என்ற சூர்யா 26, பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர். நண்பர்களுடன் மது அருந்தும் போது ஏற்பட்ட தகராறில் கட்டையால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார். இது சம்பந்தமாக பன்னியான் அஜய் 26, சத்தியமூர்த்தி நகர் விஷ்ணு 24, அஸ்வின் 23, ஊர்மெச்சிகுளம் செல்வக்குமார் 25, சமயநல்லுார் சந்துரு 20, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், அஸ்வினின் நண்பர்களை சூர்யா அடிக்கடி திட்டி, அடித்து வந்துள்ளார். மது அருந்தும் போதும் ஏற்பட்ட தகராறால் இச்சம்பவம் நடந்தது தெரியவந்தது. சம்பவம் நடந்து 12 மணி நேரத்திற்குள் தனிப்படை போலீசார் குற்றவாளிகளை கைது செய்துள்ளனர். தனிப்படையினரை பாராட்டிய எஸ்.பி.தேவநாதன், ‘‘குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவோர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுவர்’’ என எச்சரித்தார்.