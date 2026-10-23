/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/கோகோ போட்டிகள் மன்னர் கல்லுாரி சாம்பியன்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM
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திருப்பரங்குன்றம்: மதுரை காமராஜ் பல்கலை 'பி' மண்டல கல்லுாரிகளுக்கு இடையிலான கோ கோ போட்டி வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லுாரியில் நடந்தது.
இறுதிப் போட்டியில் மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லுாரி அணி 22- – 17 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லுாரி அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றது. வீரர்களை கல்லுாரி தலைவர் விஜயராகவன், செயலாளர் ஸ்ரீதர், பொருளாளர் ஆழ்வார்சாமி, முதல்வர் ராமசுப்பையா, இயக்குனர் பிரபு, உடற்கல்வி இயக்குனர் ராகவன், துறைத் தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள் பாராட்டினர்.