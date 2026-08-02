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மாநில திருக்குறள் போட்டியில் கே.ஆர்.எஸ்., பள்ளி முதலிடம்
மாநில திருக்குறள் போட்டியில் கே.ஆர்.எஸ்., பள்ளி முதலிடம்
ADDED : ஆக 02, 2026 01:40 AM
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மதுரை: மதுரை கிருஷ்ணம்மாள் ராமசுப்பையர் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி 11ம் வகுப்பு மாணவர் ர.கிருத்திக். உலக திருக்குறள் பேரவை நடத்திய மாநில அளவிலான திருக்குறள் போட்டியில், ஆங்கில வழிப் பள்ளிகள் பிரிவில் மாநில அளவில் முதல் பரிசு பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்தார்.
மேலும் சிறப்பு பிரிவில் கே.ஆர்.எஸ்., பள்ளிக்கு விருது கிடைத்தது. மாணவருக்கும், பள்ளி சார்பில் ஆசிரியை மேகலாவுக்கும் குன்றக்குடி ஆதினம் பரிசு வழங்கி பாராட்டினார். திருக்குறள் பேரவையின் மதிப்புறு தலைவர் கார்த்திகேயன் மணிமொழியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.