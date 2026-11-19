கூடலழகர் பெருமாள் கோயில் சொத்துக்களை மீட்க வழக்கு: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கூடலழகர் பெருமாள் கோயில் சொத்துக்களை மீட்க வழக்கு: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 18, 2026 06:37 PM
மதுரை: மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை மீட்க தாக்கலான வழக்கில் அறநிலையத்துறை தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. மதுரை கவுதம் சங்கரேஸ்வரன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கோயிலுக்கு பல சொத்துகளை 1956 ல் மதுரை கருப்பண கோனார் பதிவு செய்யப்பட்ட உயில் மூலம் வழங்கினார். இச்சொத்துக்களிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை கோயிலின் முக்கிய திருவிழாக்கள் மற்றும் மத சடங்குகளை நடத்துவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சொத்துக்களை தனது சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள்அனுபவிக்க மட்டுமே உரிமை உண்டு. மற்றவர்களுக்கு மாற்றவோ அல்லது விற்கவோ உரிமை இல்லை என உயிலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். உண்மைகளை மறைத்து ஒரு விற்பனை பத்திரம் மூலம் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே மணலுாரிலுள்ள குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணிலுள்ள சொத்து கோயில் நிர்வாகத்திற்கு தெரியாமல் சட்டவிரோதமாக ஒருவருக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை அடையாளம் கண்டு ஆக்கிரமிப்புகள், அனுமதியற்ற பயன்பாடு, சட்டவிரோத விற்பனையிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம். கூடலழகர் பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்துகளை மீட்கக்கோரி அறநிலையத்துறை கமிஷனர், இணை கமிஷனருக்கு மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேய வெங்கடாஜலபதி ஆஜரானார்.
நீதிபதிகள்: ஏற்கனவே கோயில்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளால் பாதுகாக்க முடியவில்லை. அச்சொத்துக்கள் எங்கெங்கு உள்ளன என அதிகாரிகளுக்கு தெரியாது. இந்நிலையில் உயில் மூலம் கிடைத்த சொத்துக்களை எப்படி மீட்கப்போகிறார்கள் என தெரியவில்லை. அதிகாரிகள் தங்களுக்கு வாகனம் உள்ளிட்ட வசதிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் கவனம் செலுத்துகின்றனர் என்றனர். நீதிபதிகள் அறநிலையத்துறை கமிஷனர், இணை கமிஷனர், கோயில் செயல் அலுவலர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு நவ.,27 க்கு ஒத்திவைத்தனர்.