UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:07 PM
‘குளப்புள்ளி லீலா ஒரு ‘மலையாள மனோரம்ம...’
‘படப்பிடிப்பு தளத்தில் என்னை எல்லோரும் மலையாள மனோரம்ம என்ற அழைப்பார்கள். அவரை பார்க்க ஆவலாக இருந்தேன். அதற்குள் அவர் மறைந்து விட்டார்’ என்கிறார் 600க்கும் மேற்பட்ட மலையாள படங்களில் நடித்து பிரபலமான ‘அம்ம நடிகை’ குளப்புள்ளி லீலா 75. தமிழ் சினிமாவில் அண்ணாத்துரை, கருணாநிதி, எம்.ஜி.ஆர்., வி.என்.ஜானகி, ஜெயலலிதா என 5 முதல்வர்களுடன், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து வெகுஜன மக்களின் வீட்டில் ஒருவரானார் நடிகை மனோரமா.
அவரைப் போலவே மலையாளத்தில் ‘கஸ்துாரி மான்’ என்ற படத்தில் துவங்கி அதிகளவில் குடும்ப பாத்திரங்களில் நடித்த இந்தக் குளப்புள்ளி லீலாவும் கேரள குடும்பங்களில் ஒருவராக விளங்குகிறார். இவர் தமிழில் அரண்மனை, சின்னஞ்சிறு கிளியே, கொம்பு வச்ச சிங்கம் உட்பட 50 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். கன்னடத்தில் சுந்தர் சியின் சீரியலில் நடித்த இவருக்கு தெலுங்கு படங்களில் நடிக்க ரெம்பவே ஆசை. தற்போது ‘பேர் சொல்லும் பிள்ளை’ என்ற படஷூட்டிங்கில் மதுரை மேலுார் அருகே படுபிசியாக உள்ளார்.
இவரும் நம்ம மனோரமா போல தமிழில் ரஜினி, முதல்வர் விஜய், விஷால், சசிகுமார், சிவகார்த்திகேயன், நயன்தாரா என பலருடன் நடித்துள்ளார். முத்து படத்தில் ‘இறுக்கி அணைச்சு ஒரு உம்மா கொடு’ என்று ரஜினி கூறுவதால் பஞ்சாயத்துக் கூட்டும் மலையாள பெண் ரஹிமாவின் தாயாக வருவார். ‘மாஸ்டர்’ படத்தில் முதல்வர் விஜய் சிறுவர் ஜெயிலில் இருப்பார். அங்கு சமையல் செய்பவராக வருவது இந்த குளப்புள்ளி லீலாதான்.
ஜெயிலில் ஒரு சிறுவன் கொலையாகவே அந்தப் பழி விஜய் மீதுவிழும். அதில் விஜய் கொலை செய்யவில்லை என்று கூறும் காட்சியில் நடித்த இவருக்கு, தமிழக முதல்வராக விஜய்யை பார்க்க ஆர்வம் உள்ளதாம். தமிழில் மருது படத்தில் விஷாலுடன் நடித்ததை பலர் நினைவு கூர்வதாக சொல்லும் லீலாவதிக்கு, கமல், அஜீத், சூரியா, ஆர்யா, விக்ரமுடன் நடிக்க அதீத ஆசை உள்ளது. மலையாள படங்களில் மம்முட்டி, மோகன்லால் போன்ற பிரபலங்களுடன் நடித்துவிட்டேன். நடிக்காத கேரக்டரே இல்லை. இருப்பினும் பைத்தியகாரியாக நடிக்க விருப்பமாக உள்ளது என்கிறார்.
நடிப்புக்காக விருது பெற்றுள்ளீர்களா என்றால், ‘ரஜினி, விஜயுடன் நடித்தபோது அவர்கள் என்னிடம் உங்களுக்கு ‘விருது’ கிடைக்கும் என்றனர். நான், ‘‘உங்களுடன் நடித்ததே விருது மாதிரி இருக்கிறது என்றேன்’’ என்றார். இத்தனை சாதனை எப்படி என்றதும் வாழ்வின் மகிழ்வு, நெகிழ்வான தருணங்களை வெகு இயல்பாக பேசினார்.
அவர் கூறியது:
லீலாவதியான நான் சிறுமியாக இருந்தபோதே நாடக கலைஞர். கோழிக்கோடு அருகே பன்னிக்கோடு சொந்த ஊர். பின்னாளில் எர்ணாகுளம் அருகே நோர்த்துபுரவு பகுதியில் 20 ஆண்டுகளாக வசிக்கிறேன். கணவர் கிருஷ்ணகுமாரும் நாடக கலைஞர். மறைந்துவிட்டார். இரு மகன்கள் பிறந்து, சிறுவயதிலேயே இறந்துவிட்டதால், தனியாகவே வசிக்கிறேன். உறவென்று சொல்ல ஒரு தம்பி, அவரது மகள் பெங்களூருவில் உள்ளனர்.
எனக்கு எல்லாமே மேலாளர் அப்பு மற்றும் சினிமா தொடர்பில் உள்ள சிலர்தான். இப்போதும் தமிழில் 6 படங்கள் கைவசம் உள்ளன. அதில் 3 ல் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மூன்று படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்க உள்ளது. படப்பிடிப்புக்காக இலங்கை, வளைகுடா நாடுகள், அமெரிக்காவுக்கெல்லாம் சென்றுள்ளேன்.
ரேடியோ நாடகத்தில் நடித்துப் பேச சென்றபோது லீலா கிருஷ்ணகுமார் என்ற பெயரை, அங்குள்ள அலுவலர் தங்கமணி, குளப்புள்ளி லீலா என்று அறிமுகம் செய்தார். அது எனக்கு வருத்தம் தந்தது. பின்னாளில் 1995 ல் ‘ஆயாள் காற்ற எழுதுகையான’ என்ற படத்தில் மலையாள இயக்குனர் கமல் முதல் சினிமா வாய்ப்பு தந்தார். அப்போதும் குளப்புள்ளி லீலா என்றே கூறவே, அது நிலைத்துவிட்டது. ஆனால் தமிழில் முதல் வாய்ப்பு கிடைத்த ரஜினியின் ‘முத்து’ படம்தான் முதலில் வெளியானது.
சினிமாவில் எனக்கு விருது எதுவும் அரசு சார்பில் கிடைக்கவில்லை. தனியார் அமைப்புகள் பல தந்துள்ளன. விரைவில் சத்யன் சார் ‘ஸ்மாரக ஸ்ருதி’ என்ற விருதை வழங்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் என்றார்.