நிதி இருந்தும் மனமில்லை: நீர்வளத்துறை மீது புகார்

UPDATED : நவ 09, 2026 12:44 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:44 AM
மேலுார்: திருவாதவூரில் சிதிலமடைந்த இலுப்பக்குடி கால்வாயை மராமத்து பார்க்காமல் காலம் கடத்துவதால் 800 ஏக்கர் தரிசாகும் அவலம் நிலவுவதாக நீர்வளத்துறை மீது புகார் எழுந்துள்ளது.
கள்ளந்திரி பத்தாவது கால்வாய் வழியாக வரும் தண்ணீரால் மருதுார் கண்மாய் நிரம்பும். இக் கண்மாயிலிருந்து 4ஏ மடைவழியாக இலுப்பக்குடி கால்வாயில் செல்லும் தண்ணீரால் 10 க்கும் மேற்பட்ட கண்மாய்கள், 800 ஏக்கருக்கும் மேல் பாசனம் பெறும். கால்வாய் இருபுறமும் மரம் முளைத்தும், சிலாப்புகள் பெயர்ந்தும் சிதிலமடைந்துள்ளது. நீர் வளத்துறையினர் கால்வாயை மராமத்து பார்க்கவில்லை.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு ஆண்டும் கால்வாய், கண்மாயை பராமரிக்க நீர்வள துறைக்கு ரூ. 2 கோடிக்கு மேல் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. இதுவரை மராமத்து பணி நடக்கவில்லை. கால்வாயை மராமத்து பார்க்காததால் சிலாப்புகள் பெயர்ந்து மண் தரையாகி விட்டது.
மடை, ஷட்டர் அனைத்தும் பழுதானதால் தண்ணீர் திறந்ததும் பல இடங்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு வீணாகிறது. நீர்வளத்துறை அதிகாரியிடம் மனு கொடுத்தும் பயனில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் மராமத்து பார்க்க வேண்டும் என்றனர்.