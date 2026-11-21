நுாலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு 3 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் ஆஜராக வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
நுாலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு 3 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் ஆஜராக வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 20, 2026 09:25 PM
மதுரை: நுாலக புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளான சந்திரமோகன், ஜெயந்தி, ஆர்த்தி ஆஜராகி விளக்கமளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்ப உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் கிருஷ்ணாபுரம் ராமசுப்பு தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘‘புத்தக கொள்முதல் குறித்து சி.பி.ஐ., அல்லது சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். நீதிமன்றம் 2024 ல் பிறப்பித்த உத்தரவை நிறைவேற்றத் தவறிய அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்,’’ என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அமர்வு விசாரித்தது.
அரசு குற்றவியல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜான்சத்யன்: கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கலாகியுள்ளது. விசாரணை நவ., 23 க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள்: தவறு நிகழ காரணம் யார், பொறுப்பான ஒருவர் இருப்பாரே.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் (ஏ.ஏ.ஜி.,) பாலசுப்பிரமணியன்: பொது நுாலகத்துறை இயக்குனராக இருந்த ஜெயந்தி, புத்தக கொள்முதல் விவகாரம் தொடர்பான உயர்நிலை குழுவில் உறுப்பினர் செயலராக இருந்தார்.
நீதிபதிகள்: ஜெயந்திக்காக அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராவதை தவிர்க்க வேண்டுகிறோம். அவரே ஆஜராகி வாதிடலாம்.
சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நுாலகத்தில் தலைமை நுாலகராக இருந்த காமாட்சி (சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்) தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி: பரிந்துரைக்குழு புத்தகங்கள் கொள்முதல் தொடர்பாக உயர்நிலைக்குழுவிற்கு பரிந்துரைத்தது. அதன்படி கொள்முதல் நடந்துள்ளது.
பெருமாள்முருகன் பரிந்துரைத்திருக்க வாய்ப்பில்லை
நீதிபதிகள்: காமாட்சி எத்தனை ஆண்டுகளாக பணிபுரிகிறார்.
ராகவாச்சாரி: 19 ஆண்டுகள்.
நீதிபதிகள்: இத்தனை ஆண்டுகளாக பணிபுரிபவருக்கு போலி புத்தகங்கள் என்பது தெரியவில்லையா. பெருமாள் முருகனால் போலி புத்தகங்களை கண்டறிய முடியும் போது உங்களால் முடியாதா. தவறு நடந்துள்ளதை ஏற்றுக் கொள்கிறீர்கள். அதற்கு பொறுப்பானவர்கள் யார்.
ராகவாச்சாரி: அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் சில புத்தகங்களை பரிந்துரைக்குழுவிலிருந்த எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனே பரிந்துரைத்திருக்கிறார். குழுவை ஒருங்கிணைப்பதே காமாட்சியின் பணி. தவறு நடந்ததற்கு கீழ்நிலையில் உள்ளவர்களை மட்டும் பொறுப்பாக்கக்கூடாது. அகல்விளக்கு பதிப்பக புத்தகங்கள் பரிந்துரைக்குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அதை உயர்நிலை குழுவிற்கு காமாட்சி பரிந்துரைத்துள்ளார். அவர் தவறு செய்யவில்லை. பரிந்துரை குறித்த இ-மெயில் விபரங்களை தாக்கல் செய்தால் தவறு செய்தவர்களை கண்டறியலாம்.
நீதிபதிகள்: அத்தகைய புத்தகங்களை பெருமாள்முருகன் பரிந்துரைத்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
ராகவாச்சாரி: அவர் பரிந்துரைக்கவில்லை என இந்நீதிமன்றத்தில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிடுங்கள்.
ஏ.ஏ.ஜி., பாலசுப்பிரமணியன்: 26 ஆயிரம் புத்தகங்கள் பரிந்துரைக்குழுவால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டன. பரிந்துரை செய்யப்படாத பல புத்தகங்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழுவால் இணைக்கப்பட்டு உயர்நிலை குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. ஈ.வெ.ரா., அறிவுலக நுாலகம் தொடர்பாக மட்டுமே தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரின் விசாரணை நடக்கிறது. பிற நுாலகங்களில் இதுபோல் முறைகேடு நடந்துள்ளதா என்பதற்கு விபரங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. அகல்விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகனின் மற்றொரு வங்கி கணக்கை முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. காமாட்சி ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்துள்ளார்.
வெங்கடேசன் எம்.பி., எதுவும் கூறிவிடுவாரோ
நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன்: காமாட்சி என்பது நல்ல பெயர். எனது மனைவியின் பெயரும் அதுதான். இது பற்றி சு.வெங்கடேசன் எம்.பி., எதுவும் கூறிவிடுவாரோ என பயமாக உள்ளது.
ராகவாச்சாரி: காமாட்சி என பெயர் உள்ளவர்கள் தவறு செய்ய வாய்ப்பில்லை.
ஏ.ஏ.ஜி., பாலசுப்பிரமணியன்: புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
மனுதாரர் தரப்பு மூத்த வழக்கறிஞர் பழனிவேல்ராஜன்: உயர்நிலை குழுவிலிருந்தவர்கள் பற்றி இதுவரை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரப்படவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் உயர்நிலை குழுவில் இடம் பெற்றிருந்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் சந்திரமோகன் (அப்போதைய பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலர்), ஜெயந்தி (அப்போதைய பொது நுாலக இயக்குனர்), ஆர்த்தி (அப்போதைய பொது நுாலக மேலாண்மை இயக்குனர்) ஆகியோரை இவ்வழக்கில் எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
அரசு தரப்பின் உறுதி
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரின் விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையிலுள்ள வழக்கை நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் தொடர்ந்து விசாரிக்கலாம். லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரின் விசாரணையை கண்காணிக்கலாம்.
இனி தவறு நடக்காதவாறு உயர்நீதிமன்ற பரிந்துரைப்படி புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான கொள்கையை உருவாக்கி 8 வாரங்களில் வெளியிடுவதாக அரசு தரப்பு உறுதியளித்துள்ளது. அதன்படி வெளியிட வேண்டும்.
முறைகேடு விவகாரம் தொடர்பாக காமாட்சி உள்ளிட்ட சில அரசு ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தனித்தனியே நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து நிவாரணம் தேடிக்கொள்ளலாம்.
ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் சந்திரமோகன், ஜெயந்தி, ஆர்த்தி ஆகியோர் இந்நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுகிறது. புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் இந்நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். விசாரணை 4 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.