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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ 'பளிச்' பார்வை அதிகரித்து வரும் கண்தான விழிப்புணர்வு: ஆண்டுதோறும் 350 ஜோடி கண்கள் தானம்

'பளிச்' பார்வை அதிகரித்து வரும் கண்தான விழிப்புணர்வு: ஆண்டுதோறும் 350 ஜோடி கண்கள் தானம்

'பளிச்' பார்வை அதிகரித்து வரும் கண்தான விழிப்புணர்வு: ஆண்டுதோறும் 350 ஜோடி கண்கள் தானம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 11:23 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 11:23 PM ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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மதுரை: அதிகரித்து வரும் விழிப்புணர்வால் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் ஆண்டுக்கு 350 முதல் 400 ஜோடி கண்கள் தானமாக பெறப்படுகின்றன.

மூளைச்சாவு நோயாளிகளிடம் இருந்தே அதிகளவு கண்தானம் பெறப்படுகிறது. கண்தானம் செய்ய விரும்புவோர் உயிரோடு இருக்கும் போதே மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் கண்தான படிவத்தில் கையெழுத்திட்டு சான்றிதழ் பெறுகின்றனர். அவர்கள் இயற்கையாக இறந்தபின் உறவினர்கள் அழைப்பின் பேரில் கண்கள் தானமாக பெறப்படுகின்றன.

சுயசான்றிதழ் படிவம் இல்லாத நிலையில், ஒருவர் இறந்தாலும் உறவினர்களின் சம்மதத்துடன் கண்தானம் தரமுடியும். ஒருவர் இறந்து 6 மணி நேரத்திற்குள் கண்களை எடுத்தால்தான் கருவிழிகளை தேவையானவர்களுக்கு பொருத்தமுடியும். தாமதமாக தெரிவித்தால் பெறும் கண்களை ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்துகின்றனர்.

''சர்க்கரை நோயாளிகளின் கருவிழியில் நோய் பாதிப்பு இல்லாவிடில் அதைப் பெற்று பார்வையற்றோருக்கு பொருத்தலாம்'' என்கின்றனர் கண் பிரிவுத் துறைத்தலைவர் கவிதா, பேராசிரியர் பர்வதசுந்தரி.

அவர்கள் கூறியதாவது: தென்மாவட்டங்களில் மதுரை அரசு மருத்துவமனை, அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையில் கண் வங்கிகள் உள்ளன. இரண்டுக்கும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்குள் எந்த இடத்தில் உள்ள நோயாளிகளுக்கும் தேவையைப் பொறுத்து கருவிழிகளை அனுப்பலாம்.

முன்னுரிமை அடிப்படையில் நோயாளிகளுக்கு கருவிழிகளை வழங்குகிறோம். இருபார்வையும் இல்லாதவர்களுக்கு முதல்கட்டமாக ஒரு பார்வைக்கு ஏற்பாடு செய்வோம். கண்களை எடுத்தவுடன் 2 முதல் 3 நாட்கள் வரை பாதுகாக்கமுடியும். எனவே தேவை அடிப்படையில் உடனுக்குடன் நோயாளிகளுக்கு அனுப்பி விடுவோம்.

ஆண்டுக்கு 400 ஜோடி கண்கள் தானமாக பெறப்பட்டாலும் முழுமையாக அவற்றை பயன்படுத்த முடியாது. கருவிழிகள் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் ஆண்டுக்கு 40 முதல் 50 பேருக்கு கருவிழி பொருத்துகிறோம். அடிபட்டாலோ பிறவி கோளாறு அல்லது முதியோருக்கு கருவிழி பாதிப்பு ஏற்படும். அவர்களுக்கு கருவிழிகளை பொருத்தி பார்வையளிக்கிறோம் என்றனர்.

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