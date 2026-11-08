பாடல் வரிகளால் எனக்கு வந்தது 'வரிகள்': 'வாலிப' கவிஞர்
பாடல் வரிகளால் எனக்கு வந்தது 'வரிகள்': 'வாலிப' கவிஞர்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:21 AM
ADDED : நவ 07, 2026 04:26 AM
திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்த இளைஞனுக்கு சினிமாவில் கதை, வசனம் எழுத வேண்டும் என்பது லட்சியம். கிடைத்ததோ பாடலாசிரியர் வாய்ப்பு. 1958ல் 'அழகர்மலை கள்ளன்' படத்தில்' நிலவும் தாரையும் நீயம்மா..,' பாடல் மூலம் பாடலாசிரியராக நுழைந்தார். தொடர்ந்து வாய்ப்பு அமையாததால் சினிமாவில் வாழ்க்கையை தொடர முடியாது என முடிவு செய்தார்.
மதுரையிலுள்ள மதுரா கோட்ஸ் ஆலையில் ரூ.2000 சம்பளத்திற்கு வேலைக்கு செல்லலாம் என முடிவு செய்து புறப்பட்டார். கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதிய 'மயக்கமா கலக்கமா, மனதிலே குழப்பமா.., வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும்..., உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்துப்பார்த்து நிம்மதி நாடு..,' பாடலை கேட்டதும் தன்னம்பிக்கை பிறந்தது. முடிவை மாற்றிக் கொள்கிறார்.
எம்.ஜி.ஆர்., நடித்த 'நல்லவன் வாழ்வான்' படத்தில் 'சிரிக்கின்றாள் இன்று சிரிக்கின்றாள்..,' பாடல் மூலம் மீண்டும் பாடலாசிரியர் அவதாரம். எம்.ஜி.ஆருக்கு 64, சிவாஜி கணேசனுக்கு 80 படங்கள், ரஜினி, கமல், சிம்பு, விஷால் என தலைமுறைகள் தாண்டி 15 ஆயிரம் பாடல்கள் எழுதி வரலாறு படைத்தவர் 'வாலிப' கவிஞர் வாலி.
தி.மு.க., ஆட்சிக்கு வரக்காரணம்
'நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி..,', 'நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால்..,'-இந்த இரண்டு பாடல்கள் தான் 1967 ல் தி.மு.க., ஆட்சிக்குவர காரணம் என அண்ணாதுரை வாலியை பாராட்டினார்.
வாலியிடம் உதவியாளராக சேர விருப்பம் தெரிவித்தவர்கள் ராமநாராயணன், ஆர்.சி.சக்தி. வாலியோ,'தனியாக நின்று சாதித்து காட்ட வேண்டும்,' என அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையூட்டினார். அவர்கள் இருவரும் பிற்காலத்தில் சினிமாவில் சாதித்தனர். உதவியாளராக சேர கங்கை அமரன் பலமுறை வாலிக்கு கடிதம் எழுதினார். பிற்காலத்தில் அவரது திரைப்படத்திற்கு வாலி பாடல் எழுதும் சூழல் உருவானது.
'காலத்தின் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு நடக்காவிடில் காலம் நம்மை கைவிட்டுவிடும். பின்தங்கிவிடுவோம்,'-இது வாலியின் கூற்று.
கம்ப்யூட்டரை பற்றி எதுவும் தெரியாது என உண்மை ஒப்புக் கொண்ட வாலிதான், 'காதலர் தினம்,' பட இயக்குனர் கதிரிடம் 'மவுஸ்' என்றால் என்ன என்பது போன்ற விபரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டார். 'ஓ மரியா..,பாடலில் 'கடலுக்கு பிஷ்சிங் நெட்டு, காதலுக்கு இன்டர்நெட்டு' என எழுதி நம்மை ஆட வைத்தார் வாலி.
'காதலின் அத்தனை பரிமாணங்களையும் படமாக எடுத்த உனக்கு பாடல் வரிகள் எழுதித்தான் எனக்கு'வரிகள்' அதிகரித்தது,' என்றார் கதிரிடம் வாலி.
'மூழ்காத ஷிப்பே பிரண்ட்ஷிப்' வரியை போல் தனது கிராமிய படத்தில் பாடல் எழுத வாலியிடம் விருப்பம் தெரிவித்தார் இயக்குனர் மணிவண்ணன். வாலியோ,'வெளுக்காத சாயம் விவசாயம்,' என எழுதி அசத்தினார்.
'சம்பாதித்து உங்கள் தாய்க்கு அனுப்பியதுண்டா'- இது வாலியிடம் வலம்புரிஜானின் கேள்வி.
'தாயை அனுப்பிய பின்தான் சம்பாதித்தேன்,' என்றாராம் வாலி.
எம்.ஜி.ஆர்.,-ரஜினியை ஒப்பிட்ட வாலி,' இருவருக்கும் 3 எழுத்து. இடையே 'ஜி' இருக்கிறது,' என்றார்.
நடிகை சரோஜாதேவியிடம்,' அன்று தலைக்காவிரியை தரமாட்டேன் என்றனர். இன்று கர்நாடகாவின் கலைக்காவிரியை தந்துள்ளனர்,' என்றார் வாலி.
வாலிக்குள் சிறுவன்
மறைந்த இயக்குனர் பாலுமகேந்திரா, 'வாலிக்கு 80 வயசு. அவருக்குள் 6 வயது சிறுவன் துள்ளி விளையாடுகிறான்,' என்றார். அதை நிரூபிக்கும் வகையில் அவர் எழுதிய துள்ளல் பாடல்கள் அமைந்தன. 'ஒஸ்தி' படத்தில் நடிகை மல்லிகா ஷெராவத் நடனத்திற்காக,' வடக்கே கேட்டுப்பாரு என்ன பத்தி சொல்லுவான்; ஜர்தா பீடா போல் என் பேர்தான் மெல்லுவான்...,' - வாலியின் வரிகளுக்கு பாடகி எல்.ஆர்.ஈஸ்வரியின் காந்த குரல் பலம் சேர்த்தது.
வாலி எழுதிய 'நங்கை நிலாவின் தங்கை..,' பாடல் (எங்கேயும் காதல்) படப்பிடிப்பு பிரான்சில் நடந்தது. இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்,' இந்த டியூன் தேறாது என நினைத்தேன். உங்கள் வரிகளால் ஹிட் ஆகிவிட்டது,' என்றார் வாலியிடம்.
'வெடி' படத்தில் 'இச்சு இச்சு..,' பாட்டு வாலியின் கைவண்ணத்தில் இளைஞர்களை ஆட வைத்தது. 'இந்த வயதில் தத்துவ பாட்டுக்கு அல்லவா என்னிடம் வர வேண்டும். இப்படிப்பட்ட பாடல்கள்தான் வேண்டும் என வந்தனர்,' என்றார் இறுதி காலத்தில் வாலி.
'நான் பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்ததில்லை. வெளிநாடு சென்றதில்லை. என்னுள் (பாடல்களில்) வெளிநாடுகள் வந்து போயின,' என்றார்.
'சினிமாவில் இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டேன். இளைஞர்கள் நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது. தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்,'- வாலி கற்றுத்தரும் பாலபாடம்.
'அவளுக்கென்ன அழகிய முகம் அவளுக்கென்ன'-பாடலை மது அருந்திய நிலையில்தான் எழுதினேன்.
'நான் சுறாமீன் சாப்பிடுகிற பிராமின்' -இப்படி அக வாழ்க்கைக்கு ஒளிவுமறைவின்றி ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்தவர் வாலி.
'இறவாத பாடல்களாக இருந்தால்தான் இறந்தபின்னும் வாழ முடியும்' - வாலியின் வைர வாக்கு. காற்று மண்டலத்தில் கலந்துவிட்ட அவர் 'நுாறு வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழனும்..,', 'நெனச்சபடி நெனச்சபடி மாப்பிள்ள அமைஞ்சதடி..,' பாடல்களால் திருமண விழாக்களில் மணமக்களை வாழ்த்துவதில் முதலிடத்தை தக்க வைத்து 'வாழ்ந்து' கொண்டிருக்கிறார் வாலி!