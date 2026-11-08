திருப்பரங்குன்றத்தில் பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்க இயந்திரம்: கோயில் நிர்வாகம் ஏற்பாடு
திருப்பரங்குன்றத்தில் பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்க இயந்திரம்: கோயில் நிர்வாகம் ஏற்பாடு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:55 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் பஞ்சாமிர்தம் தயாரித்து விற்பனை செய்ய புதிய இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்கோயிலில் கடந்தாண்டு வரை பஞ்சாமிர்தம் விற்பனை தனியாருக்கு ஏலம் விடப்பட்டது. கடந்தாண்டு ரூ. 31.14 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது. இங்கு மற்ற பிரசாதங்களை கோயில் நிர்வாகமே தயாரித்து விற்பனை செய்வதால், பஞ்சாமிர்தத்தையும் தயாரித்து விற்க த.வெ.க., அரசு ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டது.
எனவே தனியார் பஞ்சாமிர்த விற்பனை உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. அதேசமயம் கோயில் சார்பில் தயாரித்து விற்க தாமதமாகும் என்பதால், சோலைமலை முருகன் கோயில் தயாரிக்கும் பஞ்சாமிர்தத்தை வாங்கி, கடந்த ஜூலை 1 முதல் திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் விற்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிர்வாகமே பஞ்சாமிர்தம் தயாரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை துவக்கியது. முதற்கட்டமாக கோவையில் இருந்து ரூ. 6 லட்சம் மதிப்பில் இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கற்பூரவல்லி வாழைப்பழம், பல்வேறு சைஸ்களில் டப்பாக்கள் சப்ளை செய்ய டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
நாட்டுச் சர்க்கரை, கற்கண்டு, பேரீச்சம்பழம், தேன், ஏலக்காய், நெய்யை அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனங்களில் கொள்முதல் செய்ய உள்ளனர். கந்தசஷ்டி விழா முடிந்ததும் வெள்ளோட்ட பணிகளுக்குப்பின், கோயில் நிர்வாகமே பஞ்சாமிர்தம் தயாரித்து விற்க உள்ளது.