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மதுரை– – தாம்பரம் சிறப்பு ரயில்கள்

மதுரை– – தாம்பரம் சிறப்பு ரயில்கள்

UPDATED : அக் 27, 2026 10:11 PM

ADDED : அக் 27, 2026 10:07 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 10:11 PM ADDED : அக் 27, 2026 10:07 PM

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மதுரை:

மதுரை – -- தாம்பரம் இடையே ஒருவழி சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

* அக்.30 இரவு 7:00 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06136) மறுநாள் காலை 6:30 மணிக்கு தாம்பரம் செல்கிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், பேரளம், மயிலாடுதுறை, சிதம்பரம், திருப்பாதிரிப்புலியூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு ஸ்டேஷன்களில் நின்று செல்கிறது.

* அக்.31 இரவு 7:00 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06138), மறுநாள் அதிகாலை 3:00 மணிக்கு தாம்பரம் செல்கிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு ஸ்டேஷன்களில் நின்று செல்கிறது.

* நவ.1 இரவு 8:30 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06188), மறுநாள் அதிகாலை 4:15 மணிக்கு தாம்பரம் செல்கிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு ஸ்டேஷன்களில் நின்று செல்கிறது.

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