UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:35 PM
மதுரை:
மதுரை அரோபனா இந்தியன் பள்ளியின் 4ம் ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினர் இ.எஸ்.ஐ., இணை இயக்குநர் மீனாட்சிசுந்தரம் பேசுகையில், ‘‘குழந்தைகள் உயர்ந்த இலக்குகளுடன், தன்னம்பிக்கையுடனும் உறுதியான முயற்சியுடனும் செயல்பட்டால், இந்தியா விரைவாக வளர்ந்த நாடாக உருவெடுக்கும்’’ என்றார்.
மதுரையின் முதல் ஸ்குவாஷ் விளையாட்டரங்கம் இப்பள்ளிக் குழுமத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள மாணவர்கள் தேசிய போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று வருவதையும் குறிப்பிட்டார்.
பள்ளி நிர்வாக இயக்குநர் அபிலாஷ் பேசியதாவது: விளையாட்டு என்பது மாணவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் பள்ளி கலாசாரத்திலும் இரண்டற கலந்திருக்கும் அங்கம். வெற்றி பெற, ஒழுக்கத்துடன் செயல்பட, குழுவாக சாதிக்க விளையாட்டு கற்றுத்தருகிறது.
நடப்பாண்டில் இப்பள்ளி மாணவர்கள் தேசிய அளவில் 32 பதக்கங்கள், மாநில அளவில் 51 பதக்கங்கள், பிராந்திய அளவில் 91 பதக்கங்கள், மாவட்ட அளவில் 20 பதக்கங்கள் என மொத்தம் 194 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். பள்ளி தொடங்கப்பட்ட நான்கு ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் விளையாட்டுத் துறையில் பல்வேறு சாதவைகளைப் படைத்திருப்பது பெருமைக்குரியது என்றார்.
போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.