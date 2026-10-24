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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேடு தி.மு.க., மாஜி மண்டல தலைவி கணவர் கைது: மாஜி மண்டல தலைவர் உட்பட 3 பேர் 'எஸ்கேப்'

மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேடு தி.மு.க., மாஜி மண்டல தலைவி கணவர் கைது: மாஜி மண்டல தலைவர் உட்பட 3 பேர் 'எஸ்கேப்'

மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேடு தி.மு.க., மாஜி மண்டல தலைவி கணவர் கைது: மாஜி மண்டல தலைவர் உட்பட 3 பேர் 'எஸ்கேப்'

UPDATED : அக் 14, 2026 02:37 PM

ADDED : அக் 13, 2026 06:46 PM

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UPDATED : அக் 14, 2026 02:37 PM ADDED : அக் 13, 2026 06:46 PM

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மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக தி.மு.க., முன்னாள் மண்டல தலைவர் சரவணபுவனேஸ்வரியின் கணவரும், தி.மு.க., பகுதி செயலாளருமான சரவணனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மாநகராட்சியில் வணிகக்கட்டடங்களுக்கு குடியிருப்பு வரி விதிப்பு உள்ளிட்ட விதிமீறல்கள் தொடர்பாக ரூ.150 கோடி வரை முறைகேடு நடந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதன் எதிரொலியாக தி.மு.க., மண்டல தலைவர்கள் வாசுகி, சரவணபுவனேஸ்வரி, பாண்டிச்செல்வி, முகேஷ் சர்மா, சுவிதா, நிலைக் குழு தலைவர்கள் விஜயலட்சுமி, மூவேந்திரன் ஆகிய 7 பேரும் பதவி விலகினர் (கவுன்சிலர்களாக நீடிக்கின்றனர்).

இம்முறைகேடு குறித்து உதவி கமிஷனர் வினோதினி தலைமையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஓராண்டுக்கும் மேல் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் தி.மு.க., முன்னாள் மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன்வசந்த், மாநகராட்சி அதிகாரிகள், கணினி ஆப்பரேட்டர்கள் உட்பட 20க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்த பிறகு இவ்வழக்கை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என மாநகராட்சி கூட்டங்களில் அ.தி.மு.க., நெருக்கடி கொடுத்தது. இதையடுத்து மீண்டும் இவ்வழக்கு விசாரணை சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.

இதையடுத்து சரவணபுவவேஸ்வரியின் 15வது வார்டில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு விதிமீறி ரூ.பல லட்சம் வரி குறைப்பு செய்தது தொடர்பான புகாரில் நேற்று காலை வீட்டில் இருந்த சரவணனை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர். ஐந்து மணிநேர விசாரணைக்கு பிறகு அவரை கைது செய்தனர்.

* த.வெ.க.,வுக்கு எதிராக கோஷம்:

மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் இருந்து அரசு மருத்துமனைக்கு அவரை அழைத்து செல்ல வேனில் ஏற்றிய போது தி.மு.க., வழக்கறிஞர்கள், நிர்வாகிகள் 'இந்த கைது நடவடிக்கை த.வெ.க., அரசின் பழிவாங்கல்' என கோஷமிட்டனர். அங்கு ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளு காரணமாக பெண் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் தவறி விழுந்து காயமடைந்தார்.

தப்பியோடிய 'மாஜி'க்கள் முன்கூட்டி தகவல் கசிந்ததா


மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேட்டில் பின்னணியில் பெண் மண்டல தலைவர்களின் கணவர்களே ஈடுபட்டுள்ளனர். இவ்விவகாரத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் அவர்களை கைது செய்ய போலீசார் திட்டமிட்டனர். இதனால் நேற்று அதிகாலை 5:30 மணிக்கு ஒரே நேரத்தில் 5 மாஜிக்கள் வீடுகளுக்கும் போலீஸ் குழுக்கள் சென்றன. மண்டலம் 3ன் பாண்டிச்செல்வியின் கணவர் மிசா பாண்டியனை போலீசார் அழைத்தபோது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின் மாத்திரை எடுத்து வருவதாக வீட்டிற்குள் சென்ற அவர் பின்வாசல் வழியாக 'எஸ்கேப்' ஆனார். மண்டலம் 4ன் முகேஷ் சர்மா, மண்டலம் 5ன் சுவிதா கணவர் விமல் ஆகியோர் வீட்டில் இல்லை. கைது தகவல் முன்கூட்டியே போலீஸ் தரப்பில் இருந்து கசிந்து விட்டதால் 'அலர்ட்' ஆகி 'எஸ்கேப்' ஆகிவிட்டனரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

'விஸ்வரூபம்' பின்னணி என்ன


தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த சொத்துவரி முறைகேடு த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்த பின்னரும் விரைவுபடுத்தப்படவில்லை. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் பாஸ்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக கூறி, மாநகராட்சி கவுன்சில் கூட்டத்தில் அமைச்சர் நிர்மல்குமாருக்கு எதிராக தி.மு.க.,வினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கடுமையாக விமர்சித்தனர். தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலுக்கு பின் இவ்வழக்கு விஸ்வரூபம் எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதன்படி தற்போது மீண்டும் இவ்வழக்கு சூடுபிடித்துள்ளது.



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