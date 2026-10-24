மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேடு தி.மு.க., மாஜி மண்டல தலைவி கணவர் கைது: மாஜி மண்டல தலைவர் உட்பட 3 பேர் 'எஸ்கேப்'
மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேடு தி.மு.க., மாஜி மண்டல தலைவி கணவர் கைது: மாஜி மண்டல தலைவர் உட்பட 3 பேர் 'எஸ்கேப்'
UPDATED : அக் 14, 2026 02:37 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:46 PM
மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக தி.மு.க., முன்னாள் மண்டல தலைவர் சரவணபுவனேஸ்வரியின் கணவரும், தி.மு.க., பகுதி செயலாளருமான சரவணனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மாநகராட்சியில் வணிகக்கட்டடங்களுக்கு குடியிருப்பு வரி விதிப்பு உள்ளிட்ட விதிமீறல்கள் தொடர்பாக ரூ.150 கோடி வரை முறைகேடு நடந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதன் எதிரொலியாக தி.மு.க., மண்டல தலைவர்கள் வாசுகி, சரவணபுவனேஸ்வரி, பாண்டிச்செல்வி, முகேஷ் சர்மா, சுவிதா, நிலைக் குழு தலைவர்கள் விஜயலட்சுமி, மூவேந்திரன் ஆகிய 7 பேரும் பதவி விலகினர் (கவுன்சிலர்களாக நீடிக்கின்றனர்).
இம்முறைகேடு குறித்து உதவி கமிஷனர் வினோதினி தலைமையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஓராண்டுக்கும் மேல் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் தி.மு.க., முன்னாள் மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன்வசந்த், மாநகராட்சி அதிகாரிகள், கணினி ஆப்பரேட்டர்கள் உட்பட 20க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்த பிறகு இவ்வழக்கை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என மாநகராட்சி கூட்டங்களில் அ.தி.மு.க., நெருக்கடி கொடுத்தது. இதையடுத்து மீண்டும் இவ்வழக்கு விசாரணை சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.
இதையடுத்து சரவணபுவவேஸ்வரியின் 15வது வார்டில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு விதிமீறி ரூ.பல லட்சம் வரி குறைப்பு செய்தது தொடர்பான புகாரில் நேற்று காலை வீட்டில் இருந்த சரவணனை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர். ஐந்து மணிநேர விசாரணைக்கு பிறகு அவரை கைது செய்தனர்.
* த.வெ.க.,வுக்கு எதிராக கோஷம்:
மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் இருந்து அரசு மருத்துமனைக்கு அவரை அழைத்து செல்ல வேனில் ஏற்றிய போது தி.மு.க., வழக்கறிஞர்கள், நிர்வாகிகள் 'இந்த கைது நடவடிக்கை த.வெ.க., அரசின் பழிவாங்கல்' என கோஷமிட்டனர். அங்கு ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளு காரணமாக பெண் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் தவறி விழுந்து காயமடைந்தார்.