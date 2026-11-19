மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கு தர்மபுரி அருகே கொள்ளையன் சிக்கினார்: 'ரீல்ஸ்' பார்த்து அடையாளம் கண்ட பஸ் டிரைவர்
மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கு தர்மபுரி அருகே கொள்ளையன் சிக்கினார்: 'ரீல்ஸ்' பார்த்து அடையாளம் கண்ட பஸ் டிரைவர்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:41 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
மதுரை: மதுரையில் தனிஷ்க் நகைக் கடையில் நடந்த ரூ.பல கோடி நகைகள் கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கொள்ளையனான யுடியூப்பர் நிஷாந்த், இன்று (நவ.,16) மதியம் தர்மபுரி அருகே போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். அவரை தனிப்படை போலீசார் மதுரை அழைத்து வந்தனர்.
மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக் கடையில் ரூ.பல கோடியிலான தங்கம், வைரம் நகைகள் நவ.,12ல் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. இதில் மதுரை யுடியூபர் நிஷாந்த்திற்கு தொடர்பு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விசாரணையில் அவருக்கும் அவரது காதலியான இன்ஸ்டா இன்ப்ளுயன்ஸர் மீனாட்சிக்கும் தொடர்பு இருந்தது போலீசாருக்கு தெரிந்தது.
அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் நிஷாந்த்திற்கு சொந்தமான மாடக்குளம் கபாலீஸ்வரி அம்மன் கோயில் மலையடிவாரத்தில் உள்ள வயல் பகுதியில் புதைத்து வைக்கப்பட்டது தெரிந்து 5.75 கிலோ நகைகளை இரண்டு நாட்களுக்கு முன் போலீசார் மீட்டனர். இதில் தொடர்புடைய நிஷாந்த்தின் தந்தை சுரேஷ், காதலி மீனாட்சியை கைது செய்தனர்.
நிஷாந்த்தை பிடிக்க மதுரை போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் தலைமையில், 9 தனிப்படைகள் 5 நாட்களாக தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டன. இதற்கிடையே இன்று மதியம் அவர் பெங்களூரு - தர்மபுரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனியார் ஆம்னி பஸ்ஸில் இருந்து தப்பிக்க முயன்றபோது அதியமான்கோட்டை போலீசார் அவரை பிடித்தனர்.
4 மணிநேரம் விசாரணை
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: கொள்ளையன் நிஷாந்த், மதுரையில் இருந்து தப்பி பொள்ளாச்சி, திருப்பூர், ஏற்காடு என பல ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளார். அவரது அலைபேசி சிக்னலை போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணித்தனர். கடைசியாக ஏற்காட்டில் அவரது அலைபேசி 'ஆன்' செய்து சிறிது நேரத்தில் 'ஆப்'ஆனது தெரிந்தது.
தகவல் அறிந்த மதுரை எஸ்.எஸ்.காலனி இன்ஸ்பெக்டர் சுபத்ரா தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் பெங்களூரு - தர்மபுரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சேஷம்பட்டி அருகே நிஷாந்த்தை நேற்று (நவ.,15) இரவு கைது செய்தனர். அங்குள்ள அதியமான்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவரிடம் 4 மணிநேரம் விசாரணை நடத்தினர்.
அதன் பின் அவரை தனிப்படையினர் மதுரை அழைத்து வந்தனர். கைது செய்யப்பட்ட பகுதி மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி., எல்லைக்கு உட்பட்டது. அங்கிருந்து நிஷாந்த்தை அழைத்துவர உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்பதால் நிஷாந்த்துடன் மதுரை நோக்கி வந்த தனிப்படை, மீண்டும் தர்மபுரி பகுதிக்கு சென்று உரிய ஆவணம் சமர்ப்பித்து இன்று காலை மீண்டும் மதுரைக்கு கிளம்பியது.
அவரிடம் விசாரணை நடத்திய அதே நேரத்தில், மற்றொரு தனிப்படை போலீசார் மதுரை திருப்பாலையில் உள்ள யுடியூபர் மீனாட்சியின் வீட்டில் சோதனையிட்டனர். அவரது தாயாரும் இன்ஸ்டா பிரபலமுமான இந்துமதியிடம் விசாரணை நடந்தது. அவரது வீட்டை சுற்றியும், நாகனாகுளம் கண்மாய் பகுதியிலும் சோதனை நடத்தினர்.