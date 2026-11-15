மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளையில் காதலி, கொள்ளையனின் தந்தை கைது: 5 கிலோ நகைகள் மீட்பு
மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளையில் காதலி, கொள்ளையனின் தந்தை கைது: 5 கிலோ நகைகள் மீட்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:52 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 05:54 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:52 PM
மதுரை: மதுரை தனிஷ்க் நகைக் கடையில் கொள்ளை போன நகைகளில் 5 கிலோவை போலீசார் மீட்டுள்ளனர். கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய ஆடைகளை தந்தை சுரேஷுடன் 55, சேர்ந்து கொள்ளையன் நிஷாந்த் 25, எரித்தது தெரியவந்துள்ளது. கொள்ளைக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சுரேஷும், நிஷாந்த் காதலியான இன்ஸ்டா இன்ப்ளூயன்ஸர் மீனாட்சியும் 24, கைது செய்யப்பட்டனர். நிஷாந்த் தலைமறைவாக உள்ளனர்.
மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் டாடா குழுமத்தின் தனிஷ்க் நகைக்கடையில் நவ.,12 அதிகாலை 10.3 கிலோ தங்க நகைகள், ஒரு கிலோ வெள்ளி நகைகள் கொள்ளை போயின. ஒருவர் மட்டுமே இதில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. நகைக்கடையில் இருந்து 2 கி.மீ., தொலைவில் பழங்காநத்தம் அருட்பெருஞ்ஜோதி நகரில் உள்ள நிஷாந்த் என்பவரது வீட்டில் நேற்றுமுன்தினம் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர். அதை தொடர்ந்து மாடக்குளம் கபாலீஸ்வரி அம்மன் கோயில் மலையடிவாரத்தில் நேற்று அதிகாலை போலீசார் சோதனையிட்டனர். கொள்ளை போன நகைகளில் 5 கிலோ மதிப்புள்ள நகைகளை மீட்டனர். அதேசமயம் கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய ஆடைகளை தந்தை சுரேஷுடன் சேர்ந்து அப்பகுதியில் நிஷாந்த் எரித்துள்ளார். அந்த தடயங்களையும் போலீசார் சேகரித்தனர்.
துப்பு துலங்கியது எப்படி
போலீசார் கூறியதாவது:
நகைக்கடை அக்.14ல் செயல்பட துவங்கியது. அன்று முதல் யார் யார் வந்தார்கள் என கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்ததில் நவ.5ல் கொள்ளையன் முகமூடி, தொப்பி, கையுறை அணிந்து வந்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. அதற்கு முந்தைய நாட்களில் வாடிக்கையாளர் போல் தொப்பி, மாஸ்க் மட்டும் அணிந்து வந்து சென்றுள்ளார். ஒருநாள் தொப்பி, மாஸ்க் இல்லாமல் வந்துள்ளார். அவர் தோற்றம் மீது சந்தேகம் கொண்டு விசாரித்தபோது அவர் யூடியூப்பர் நிஷாந்த் என்பதும், பழங்காநத்தம் பகுதியில் வசிப்பதும் தெரிந்தது.
அவரது பின்னணி குறித்து விசாரித்த போது, தந்தை சுரேஷ் ஆட்டோ டிரைவராக உள்ளார் என்றும், ஆண்டாள்புரத்தை சேர்ந்த இன்ஸ்டா இன்ப்ளூயன்ஸர் மீனாட்சி காதலி என்பதும் தெரிந்தது. மீனாட்சியிடம் விசாரணை நடந்தது. கொள்ளை அடித்த பிறகு, திருப்பூர் சென்ற நிஷாந்த், அங்கு ஒருவரின் போனில் இருந்து மீனாட்சியிடம் பேசி, தங்கள் நிலத்தில் நகைகளை பதுக்கி வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார். இதுகுறித்து போலீசிற்கு மீனாட்சி தெரிவிக்காமல் கொள்ளைக்கு உடந்தையாக இருந்துள்ளார். இதனால் அவரை இவ்வழக்கில் கைது செய்துள்ளோம்.
ஆடைகள் எரிப்பு
நிஷாந்த் வீட்டை சோதனையிட்டதில் சில ஆவணங்கள் கிடைத்தன. தந்தை சுரேஷிடம் விசாரித்த போது, ‘என் மகன் அதிகாலை 4:00 மணிக்கு போன் செய்து என்னை வரச்சொன்னான். ஒரு பையை கொடுத்துவிட்டு சென்றான்’ என முன்னுக்கு பின் முரணமாக தெரிவித்தார். நிஷாந்த் கொள்ளையடித்தது சுரேஷுக்கு தெரிந்துள்ளது. தந்தையும், மகனும் நேற்றுமுன்தினம் காலை மாடக்குளத்தில் மலையடிவாரத்தில் உள்ள தங்கள் நிலத்திற்கு ஆட்டோவில் சென்று கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய ஆடைகளை எரித்துள்ளனர். அப்போது நகை பதுக்கி வைத்திருந்த இடத்தை தந்தையிடம் நிஷாந்த் காண்பித்துள்ளார். இதுகுறித்து சுரேஷும் போலீசிற்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் மறைத்ததால் அவரையும் கைது செய்துள்ளோம். நேற்று அதிகாலை நிலத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த 5 கிலோ நகைகள் மீட்கப்பட்டன. நிஷாந்தை தொடர்ந்து தேடி வருகிறோம். அவரை பிடித்தால்தான் கொள்ளையில் ஈடுபட்டது எப்படி என முழுவிபரம் தெரியவரும் என்றனர்.