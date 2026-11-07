த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபாவிடம் ரூ.30 கோடி குதிரை பேரம்: மதுரையில் முன்னாள் துணை மேயர் மன்னன் கைது
த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபாவிடம் ரூ.30 கோடி குதிரை பேரம்: மதுரையில் முன்னாள் துணை மேயர் மன்னன் கைது
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
மதுரை: மதுரை மத்திய தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., மதார் பதுருதீன் என்ற முஸ்தபாவிடம் த.வெ.க., அரசுக்கு எதிராக ஓட்டளிக்க ரூ.30 கோடி பேரம் பேசியதாக அ.தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த முன்னாள் துணை மேயர் மன்னனை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
இருநாட்களுக்கு முன்பு மதுரையில் பேட்டியளித்த முஸ்தபா, ‛த.வெ.க., அரசுக்கு எதிராக ஓட்டளிக்க ரூ.15 கோடி முதல் ரூ.30 கோடி வரை தருவதாக அ.தி.மு.க.,வினர் பேரம் பேசினர்,’ என தெரிவித்தார். இதற்கு அ.தி.மு.க., மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரனிடம் முஸ்தபா புகார் அளித்தார். அதில் முன்னாள் துணை மேயர் மன்னன் பேரம் பேசியதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். மன்னன், தி.மு.க., முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அழகிரியின் தீவிர ஆதரவாளர். தி.மு.க., ஆட்சியில் தன்னை புறக்கணித்ததால் சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன் அ.தி.மு.க.,வில் இணைந்தார்.
முன்கூட்டியே விசாரணை
மன்னனிடம் விசாரிக்காமலேயே அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, இன்று(நவ.,7) காலை 10:00 மணிக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சம்மன் அனுப்பினர். ஆனால் நேற்று அதிகாலை மன்னன் வீட்டிற்கு போலீசார் சென்று, மதுரை விஸ்வநாதபுரத்தில் உள்ள குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்திற்கு, விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர். முஸ்தபாவுடனான போன் உரையாடல் குறித்த விபரங்களை கேட்டறிந்தனர். நேற்று காலை 11:00 மணியளவில் மன்னனை சந்திக்க முன்னாள் அமைச்சர் செல்லுார் ராஜூ வந்தபோது போலீசார் அனுமதி மறுத்தனர். ‛நான் முன்னாள் அமைச்சர். 10 ஆண்டுகளாக அமைச்சராக இருந்தேன் என்ற மரியாதைகூட இல்லையா’ என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து அவருக்கும், நிர்வாகிகளுக்கும் இருக்கைகள் வழங்கப்பட்டன. பின்னர் பூட்டிய அறையில் மன்னனை சந்தித்து செல்லுார் ராஜூ நலம் விசாரித்தார். அவரை தொடர்ந்து முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராஜன்செல்லப்பாவும், முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமாரும் நலம் விசாரித்தனர். மன்னனிடம் விசாரணை நடந்த நிலையில் முஸ்தபா உதவியாளர் கனிராஜிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இவரிடமும் மன்னன் பேசியுள்ளார். முன்பு அழகிரி மற்றும் மன்னன் ஆதரவாளராக கனிராஜ் இருந்தார். ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின் த.வெ.க.,வில் இணைந்தார். விசாரணைக்கு பின் நேற்று மாலை மன்னன் கைது செய்யப்பட்டார்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘‘நவ.,7 ல் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பி இருந்தாலும், தலைமறைவாகி விடுவார் எனக் கருதினால் முன்கூட்டியே விசாரணைக்கு அழைக்க அதிகாரம் உண்டு. அதன்அடிப்படையிலேயே அவரை கைது செய்து விசாரித்தோம்’’ என்றனர்.
ஆட்சியை கவிழ்க்கும் எண்ணம் இல்லை
முன்னாள் அமைச்சர் செல்லுார் ராஜூ கூறியதாவது: முஸ்தபாவும் மன்னனும் நெருங்கிய நண்பர்கள். ‘மாமன் மைத்துனன்’ என்ற அடிப்படையில் பேசியுள்ளனர். ‘உங்க நிர்வாகிகள் கட்சி பதவிக்கு பணம் வாங்குவதாக ‘ரீல்ஸ்’ வருகிறதே’ என முஸ்தபாவிடம் மன்னன் பேசியுள்ளார். அதற்குதான் பொய் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். பணம் கொடுத்து எம்.எல்.ஏ.,வை வாங்கி ஆட்சியை கவிழ்க்கும் எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை.
முஸ்தபா ஒன்றும் அரிச்சந்திரன் கிடையாது. கவுன்சிலர் ‘சீட்’டிற்கு பணம் கேட்டவர். த.வெ.க., ஆட்சிக்கு இருக்கிற அவப்பெயரை மறைக்க, விலைவாசி உயர்வை மறைக்க இது போன்ற கைது நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர். நவ.,7ல் ஆஜராக சம்மன் கொடுத்துவிட்டு இன்றே கைது செய்யும் அளவிற்கு அவர் ஒன்றும் தீவிரவாதி அல்ல. சில த.வெ.க.,வினர் போல போதைப்பொருள் விற்பவர் அல்ல என்றார்.
த.வெ.க.,வுக்கு அவமானம்
ராஜன் செல்லப்பா கூறியதாவது: எந்த கட்சியும் ஆட்சியை கவிழ்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபடாத நிலையில், அவர்களாகவே ஒரு கதையை உருவாக்கி, செய்தியைப் பரப்பி வருகின்றனர். இது அவர்களுக்குத்தான் அவமானமாக அமையும். ஆறு மாதங்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில், அரசு அறிவித்த திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளதா. அதற்கு பதில் அளிப்பதற்கு பதிலாக, மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்பும் வகையில் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் நடக்கின்றன என்றார்.
அ.தி.மு.க.,வை அச்சுறுத்த முடியாது
உதயகுமார் கூறியதாவது: மன்னன் கைது சட்டத்திற்கு புறம்பானது. குதிரை பேரம் நடத்தும் முதல்வரை தான் கைது செய்ய வேண்டும். ஓராயிரம் விஜய் வந்தாலும் அ.தி.மு.க.,வை அச்சுறுத்த முடியாது. பெரும்பான்மை இல்லை என்றால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர தான் செய்வார்கள். மெஜாரிட்டி இல்லாத நிலையில் த.வெ.க., ஆட்சியின் ஆயுள் அர்ப்ப ஆயுள் தான். கைதை சட்ட ரீதியாக சந்திப்போம் என்றார்.