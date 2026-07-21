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மதுரை அரசு மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு இன்னொரு யூனிட் வேண்டும்

மதுரை அரசு மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு இன்னொரு யூனிட் வேண்டும்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:44 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:44 AM

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மதுரை: பல்வேறு வகை விபத்துகளால் பாதிக்கப்படும் மதுரை மற்றும் தென் மாவட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு இன்னொரு யூனிட் டாக்டர், நர்ஸ்களை நியமிக்க வேண்டும்.

விபத்து, தீக்காயம், விஷமருந்துதல், பக்கவாதம், இதயநோய், குழந்தைகள் அவசர நிலை ஆகியவை அவசர சிகிச்சை பிரிவைச் சார்ந்துள்ளன. தீக்காய வார்டு, குழந்தைகள் நல வார்டில் நோயாளிகள் தனியாக பழைய வளாகத்தில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

கலெக்டர் அலுவலகம் அருகிலுள்ள தீவிர விபத்து சிகிச்சை (டி.சி.சி.,) வளாகத்தில் ரோடு விபத்துகளில் அடிபடும் நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். மதுரையைச் சுற்றி நான்குவழிச் சாலைகள் அதிகரித்து விட்டதால் நெடுஞ்சாலை விபத்துகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் அடிபட்ட நிலையில் மொத்தமாக சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர்.

பக்கவாதம், இதயநோயாளிகள் பழைய வளாகத்தில் உள்ள அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

கோவை, சென்னை அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒரே அவசர சிகிச்சை பிரிவு தான் செயல்படுகிறது. பேராசிரியர், இணைப்பேராசிரியர், உதவி பேராசிரியர் தலைமையில் 11 அவசர மருத்துவ அலுவலர்கள்(இ.எம்.ஓ.,) உள்ளனர். இடப்பற்றாக்குறையால் மதுரையில் இரு பிரிவாக உள்ளதோடு இணைப்பேராசிரியர் பணியிடம் காலியாக உள்ளது. முதுநிலை படிக்கும் 14 இ.எம்.ஓ.,க்கள் தலா 7 பேர் வீதம் இரு வளாகத்திலும் பணியில் உள்ளனர்.

இந்தாண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை 6683 பேர் விபத்தில் அடிபட்டு டி.சி.சி. வளாகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாதம் சராசரியாக 1000 பேர் வரை விபத்தில் சிக்குகின்றனர். தவிர தற்கொலைக்கு முயற்சிப்போர், பக்கவாதம், இதய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.

இரு அவசர சிகிச்சை வார்டுகளிலும் குறைந்தளவு டாக்டர், நர்ஸ்களைக் கொண்டு 24 மணி நேரமும் தொய்வில்லாமல் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளதால் கூடுதலாக இன்னொரு யூனிட் டாக்டர்களை நியமிக்க அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

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