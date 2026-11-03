மதுரையில் ஓட்டலுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு ஊழல் மாநகராட்சியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வழக்கு: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மதுரையில் ஓட்டலுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு ஊழல் மாநகராட்சியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வழக்கு: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 02, 2026 07:08 PM
மதுரை: மதுரையில் தனியார் ஓட்டலுக்கு மாநகராட்சி மாற்று இடம் ஒதுக்கீடு செய்ததில் ஊழல் நடந்துள்ளதாகவும், ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்யக்கோரியும் தாக்கலான வழக்கில் அரசு தரப்பில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. மதுரை தங்கம் வெங்கடேசன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: மதுரை காந்தி மியூசியம் எதிரே பூங்கா முருகன் கோயில் உள்ளது. அந்நிலம் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமானது. மாநகராட்சி கமிஷனரின் இல்லத்திற்கு அருகில் தமுக்கம் மைதானத்தை ஒட்டிய பகுதியில் நிலம் உள்ளது. அந்நிலத்தின் பெரும்பகுதி ராஜாஜி பூங்காவாக பராமரிக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள நிலத்தில் பூங்கா முருகன் கோயில் அமைந்துள்ளது. மேலும் 3600 சதுர அடி கொண்ட மற்றொரு நிலப்பகுதி நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே பொது ஏலத்தில் விவேகானந்தன் என்பவருக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டது.
கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள அந்த இடத்தில், ரமணா மெஸ் ஓட்டல் செயல்படுகிறது. மாநகராட்சியிடமிருந்து இந்த இடத்தை பெற்றவர் விவேகானந்தன். பூங்கா முருகன் கோயிலை மாநகராட்சி நிர்வகிக்கிறது. கோயில் மேம்பாட்டு பணிக்கு தற்போது ஓட்டல் செயல்படும் இடமும் தேவைப்படுகிறது. இடத்தின் உரிமையாளரான மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஒதுக்கீட்டு நிபந்தனைகளின்படி, தனது தேவைக்காக குத்தகை அல்லது உரிமத்தை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் கொண்டுள்ளது. ஓட்டலை காலி செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது. விவேகானந்தன் மட்டுமே அந்த இடத்திற்கு உரிமதாரராக இருப்பதால், மாற்று இடம் கோர அவருக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு. மாநகராட்சி தனது தேவைக்காக, உரிமம் பெற்று இயங்கி வந்த பல சிறு கடைகளை ஏற்கனவே அகற்றியுள்ளது. மாற்று இடம் கோருவதை மாநகராட்சி ஏற்பதில்லை. பொது ஏலம் இன்றி மாற்று இடம் வழங்குவது சட்டப்படி தவறு. நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தும்.
சொந்த லாபத்திற்காக
கோயில் புனரமைப்பு பணிக்காக ரமணா மெஸ் ஓட்டலுக்கு மாற்று இடம் ஒதுக்குவது தொடர்பாக மாநகராட்சி 2025 பிப்.,10 ல் தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. அதனடிப்படையில் மாட்டுத்தாவணி சென்ட்ரல் காய்கறி மார்க்கெட் அருகே (மேலுார் ரோடு) மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 20 சென்ட் காலி நிலத்தை ஓட்டல் நிர்வாகத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்து 2026 மார்ச் 13 ல் கமிஷனர் உத்தரவிட்டார். அதில் காலவரம்பு குறிப்பிடவில்லை. பொது ஏலம் நடத்தாமல் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கு கட்டடம் கட்ட ஓட்டல் நிர்வாகத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு நிபந்தனையின்படி புதிய ஒதுக்கீடு வழங்கியதும் பழைய உரிமம் தானாகவே ரத்தாகிவிடும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓட்டல் நிர்வாகம் எப்போதும் மாநகராட்சியின் உரிமதாரராக அல்லது குத்தகைதாரராக இருந்ததில்லை. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, சொந்த லாபத்திற்காக பொது சொத்தினை ஓட்டல் நிர்வாகத்திற்கு வழங்கியுள்ளனர்.
20 சென்ட் நிலத்தை வழங்க உத்தரவு பிறப்பித்த அதே நாளில் ஓட்டலுக்கு கூடுதலாக 10 சென்ட் நிலம் ஒதுக்கக்கோரி அதன் நிர்வாகம் விண்ணப்பித்தது. அதை உடனடியாக ஏற்று அதே மார்ச் 13 ல் கூடுதலாக 10 சென்ட் நிலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.மாநகராட்சியின் இத்தகைய ஊழல் நடைமுறைகளால் மக்களின் பொது நிதிக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. கமிஷனரின் உத்தரவு அடிப்படையில் மேல்நடவடிக்கைகளுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும். உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் கிஷோர் குமார் ஆஜரானார்.
மாநகராட்சி தரப்பு வழக்கறிஞர் முரளி: நில ஒதுக்கீடு உத்தரவை ரத்து செய்ய மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.நீதிபதிகள்: தவறு நடந்தது உறுதியானால் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரின் விசாரணைக்கு உத்தரவிட நேரிடும்.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், ‛இதில் தற்போதைய நிலை குறித்து நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை செயலர், மாநகராட்சி கமிஷனர் நவ.,16 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,’ என்றனர்.