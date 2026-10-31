மதுரை -கள்ளழகர் கோவிலுக்கு ஜீயரை நியமிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு
மதுரை -கள்ளழகர் கோவிலுக்கு ஜீயரை நியமிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:06 PM
மதுரை: மதுரை கள்ளழகர் கோவிலுக்கு புது ஜீயரை தேர்வு செய்து நியமிக்க, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருமுல்லைவாயில் சத்தியநாராயணன், ‘மதுரை அழகர்கோவில் கள்ளழகர் கோவிலில் காலியாக உள்ள ஜீயர் பதவியை நிரப்ப அறநிலையத்துறை செயலர், கமிஷனருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ என, பொதுநல மனு செய்தார்.
நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
மதுரை கள்ளழகர் கோவிலுடன் பாரம்பரியமாக தொடர்புடைய ஜீயர் பதவி, 80 ஆண்டுகளுக்கு மேல் காலியாக உள்ளதாக மனுதாரர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இக்கோவிலுக்கு ஜீயர் பதவி உள்ளதா என, அக்கோவில் தரப்பு வழக்கறிஞர், ஏ.ஏ.ஜி.,யிடம் கேள்வி எழுப்பினோம்.
நடவடிக்கை
அவர்கள், ஜீயர்கள் இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டனர். இறுதியாக இருந்த ஜீயர், 1940ல் அப்பீடத்தை துறந்துள்ளார். அதன்பின் அப்பதவி காலியாகவே உள்ளது.
80 ஆண்டுகளாக இக்கோவிலில் ஜீயர் இல்லையென்றாலும், அம்மரபை மீட்டெடுக்க வேண்டிய நேரம் இது. இறுதியாக இருந்த ஜீயர், 1937ல் நியமிக்கப்பட்டார். அவர் 1946ல் எவ்வித தகவலும் இன்றி பொது வெளியிலிருந்து மறைந்துவிட்டதாக தெரிகிறது. அக்காலகட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதை காரணமாகக்கூறி தற்போதும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என வாதிட முடியாது.
ஸ்ரீரங்கம் கோவில் ஜீயர் நிய மனம் குறித்து விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளோம். அதே சட்ட கொள்கை, கள்ளழகர் கோவிலின் ஜீயர் நியமனத்திற்கும் பொருந்தும். இருப்பினும் இதில் ஒரு முக்கிய வேறுபாடு உள்ளது.
காலக்கெடு
ஸ்ரீரங்கம் ஜீயர் பதவியில் இருந்தவர் வாரிசை நியமிக்காமல் மறைந்து விட்டால், ‘ஸ்தலத்தார்’கள் எனப்படும் பரம்பரை அறங்காவலர்கள், புது வாரிசை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது நடைமுறை.
கள்ளழகர், கோவிலில் ஸ்தலத்தார்கள் அமைப்பு இல்லை. இதற்காக செய்வதறியாது நிற்க வேண்டியதில்லை. ஒரு வழக்கில் இதற்கான வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ‘இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் அதே மரபு அல்லது தொடர்புடைய பிற மடங்களின் தலைவர்களிடம் புதிய வாரிசை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை ஒப்படைக்கலாம்’ என, முந்தைய தீர்ப்பில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.
தொடர்புடைய மத நிறுவனங்களின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ளவர்களால் அடுத்த வாரிசை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்பதால், கள்ளழகர் கோவிலில் ஜீயரை தேர்ந்தெடுக்கும் பணியை, திருக்குறுங்குடி ஜீயர், ஆழ்வார்திருநகரி ஜீயர் மற்றும் பெரிய நம்பிகள் சுவாமி ஆகியோர் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அப்பெரியோர்களிடம் இக்கடினமான, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதால், இப்பணியை நிறைவேற்ற காலக்கெடு நிர்ணயிப்பதை தவிர்க்கிறோம்.
அவர்கள், நேரில் அல்லது காணொளியில் ஆலோசித்து, ஜீயரை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இது விரைந்து முடிக்கப்பட்டு, கள்ளழகர் கோவிலுக்கு ஒரு சிறந்த ஜீயர் கிடைப்பார் என நம்புகிறோம். ஜீயர் தேர்வு செய்யப்பட்டவுடன், அதை அங்கீகரித்து அறநிலையத்துறை உத்தரவு பிறப்பிக்கும்.
இவ்வாறு உத்தர விட்டனர்.