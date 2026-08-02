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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ இரவில் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் அலறும் மதுரை தினமும் 'ஷாக்' கொடுக்கும் மின்வாரியம்

﻿ இரவில் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் அலறும் மதுரை தினமும் 'ஷாக்' கொடுக்கும் மின்வாரியம்

﻿ இரவில் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் அலறும் மதுரை தினமும் 'ஷாக்' கொடுக்கும் மின்வாரியம்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:42 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:42 AM

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மதுரை: மதுரையில் தொடரும் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால்பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். மின்வாரியத்திடம் புகாரளித்தாலும் தீர்வு கிடைப்பதில்லை என கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

மதுரையில் 3 நாட்களாக இரவில் தொடரும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சிம்மக்கல், ஆரப்பாளையம், அரசரடி, எஸ்.எஸ்.காலனி, காளவாசல், சொக்கலிங்க நகர், கோச்சடை, முடக்குசாலை, ஆனையூர், அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல மணி நேரம் மின்தடை ஏற்படுகிறது.

பகலில் தினமும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட தடவை முன்னறிவிப்பின்றி மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதால் அரசு அலுவலகங்களில் பணிகள் பாதிக்கப்படுவதோடு மக்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலையும் ஏற்படுகிறது.

மின்தடை குறித்து விளக்கம் பெற மின்வாரிய கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசியைதொடர்பு கொண்டாலும், அழைப்பை யாரும் எடுப்பதில்லை.ஏற்கனவே கோடை முடிந்தும் வரலாறு காணாத வெப்பத்தில் வாடும் மதுரையில் இரவில் நீடிக்கும் மின்தடையால் வீடுகளில் குழந்தைகள், முதியவர்கள், நோயாளிகள் உள்ளிட்டோர் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.

மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது: ஆனையூர் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து செல்லும் எல்லீஸ் நகர் மின் பாதையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த மின்னல் தடுப்பான் திடீரென வெடித்து பழுதடைந்தது. இதையடுத்து பழுதடைந்த மின்னல் தடுப்பான் உடனடியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு மின்விநியோகம் பாதுகாப்பாக மாற்றி அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் காரணமாக சில பகுதிகளில் மின்விநியோகத்தில் தற்காலிக பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

பழுதை விரைந்து சரிசெய்து வழக்கம்போல் மின்விநியோகம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றனர்.

அறிவிக்கப்படாத மின்தடையை தவிர்க்கவும், பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாகவும் மின்விநியோகம் நிறுத்தப்பட வேண்டியிருந்தால் முன்கூட்டியே பொதுமக்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும், மின்வாரிய கட்டுப்பாட்டு அறையில் வரும் புகார்களுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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