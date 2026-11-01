பொறுப்பேற்ற 11 நாளிலேயே மதுரை சிறை கண்காணிப்பாளர் இடமாற்றம்: ஐ.ஜி., டி.ஐ.ஜி., கலக்கம்
பொறுப்பேற்ற 11 நாளிலேயே மதுரை சிறை கண்காணிப்பாளர் இடமாற்றம்: ஐ.ஜி., டி.ஐ.ஜி., கலக்கம்
UPDATED : அக் 31, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:44 PM
மதுரை: தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தால் மதுரை சிறை கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணராஜ், பொறுப்பேற்ற 11 நாளிலேயே சேலத்திற்கு இடமாற்றப்பட்டார். டி.ஜி.பி., மற்றும் கண்காணிப்பாளரை தொடர்ந்து தங்கள் மீதும் நடவடிக்கை பாயும் என ஐ.ஜி., கனகராஜ், டி.ஐ.ஜி., முருகேசன் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.
தேனி தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து அக்.,26 ல் 17 கைதிகள் தப்பினர். அனைவரும் பிடிபட்ட நிலையில் பாதுகாப்பு பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்ததாக சிறைக்காவலர்கள் 9 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார். நேற்றுமுன்தினம் பொறுப்பு கண்காணிப்பாளர் நாகேஸ்வரன் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார். மதுரை டி.ஐ.ஜி., முருகேசன், சிறை கண்காணிப்பாளர் கட்டுப்பாட்டில் தேனி சிறை உள்ளது. இதனால் நேற்று கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணராஜ் சேலத்திற்கு இடமாற்றப்பட்டார். இவர் கோவையில் இருந்து இடமாற்றப்பட்டு அக்.,20ல் தான் மதுரை சிறை கண்காணிப்பாளராக பொறுப்பேற்றார். சேலம் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் வினோத் கடலுாருக்கும், அங்கிருந்த கண்காணிப்பாளர் பரசுராமன் மதுரைக்கும் இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர். பரசுராமன் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் மதுரையில் பணியாற்றியவர்.
கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் டி.ஜி.பி., சந்தீப்ராய் ரத்தோர் இடமாற்றப்பட்ட நிலையில், அடுத்த நிலையில் உள்ள ஐ.ஜி., கனகராஜ் மீதும், மதுரை டி.ஐ.ஜி., முருகேசன் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால் அவர்கள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.
ராஜினாமா செய்ய வலியுறுத்தல்
கைதிகள் தப்பியதற்கும், தொடர் மின்வெட்டிற்கும் பொறுப்பேற்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: சிறைகளில் பாதுகாப்பு தொடர்பாக அதிகாரிகள் ஆய்வு நடந்ததாக தெரியவில்லை. கைதிகள் வீட்டுக்கு செல்வது போல் தப்பி விடுகிறார்கள். ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்வது, அதிகாரிகளை ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்வது மட்டுமே இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாகாது.
மீனாட்சி கோயிலுக்கு துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன், முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமி வந்தபோது மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. கோயிலுக்கு முதல்வர் விஜய் வந்து போது மட்டும் மின்வெட்டு ஏற்படவில்லையே. மின்தடைக்கு அதிகாரிகள் துணை போனார்கள் என்று மின் துறை அமைச்சர் சொல்கிறாரே. இது நியாயமா. கைதிகள் தப்பியதற்கும், மின்வெட்டிற்கும் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தார்மீக பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றார்.