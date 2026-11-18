மதுரையில் நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவம் போலீஸ் தீவிர சோதனை: நிஷாந்த் வீட்டில் கிடைத்த லேப்டாப், டம்மி 'பிஸ்டல்'
மதுரையில் நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவம் போலீஸ் தீவிர சோதனை: நிஷாந்த் வீட்டில் கிடைத்த லேப்டாப், டம்மி 'பிஸ்டல்'
UPDATED : நவ 15, 2026 07:55 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:48 PM
மதுரை: மதுரையில் தனிஷ்க் நகைக் கடையில் நடந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக மாடக்குளம் கபாலீஸ்வரி அம்மன் கோயில் மலையடிவாரம், கண்மாய் பகுதிகளில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் (நவ.,15) போலீசார் சோதனையிட்டனர்.
இதற்கிடையே தலைமறைவாக உள்ள கொள்ளையன் நிஷாந்த் வீட்டில் நடந்த சோதனையில் லேப்டாட், டம்மி பிஸ்டல் உள்ளிட்டவற்றை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்துகின்றனர்.
மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக் கடையில் ரூ.பல கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகள் நவ.,12ல் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக கொள்ளையன் நிஷாந்தை பிடிக்கவும், மீதமுள்ள நகைளை மீட்பதற்கும் 9 தனிப்படை போலீசார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நிஷாந்த் காதலியான 'இன்ஸ்டா' இன்ப்ளுயன்ஸர் மீனாட்சி கொடுத்த தகவல்படி, நிஷாந்த்திற்கு சொந்தமான மாடக்குளம் கபாலீஸ்வரி அம்மன் கோயில் மலையடிவாரத்தில் உள்ள நிலத்தில் புதைத்து வைத்திருந்த 5 கிலோ நகைகளை நேற்று (நவ.,14) மீட்டனர். இந்நிலையில் அப்பகுதியில் மேலும் சில இடங்களை போலீசார் தோண்டிப் பார்த்தனர். எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இப்பணியில் தனியார் பாதுகாவலர்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
லேப்டாப், டம்மி பிஸ்டல்
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: மீனாட்சியிடம் நகைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தை மட்டுமே நிஷாந்த் தெரிவித்துள்ளார். 5.75 கிலோ நகையை கைப்பற்றி விட்டோம். நிஷாந்த் தந்தை சுரேஷ், காதலி மீனாட்சி ஆகியோரை கைது செய்துள்ள நிலையில், இவர்களைத் தவிர வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது. மேலும் 5.75 கிலோ நகை கைப்பற்றிய பகுதியிலேயே மீதி நகைகளையும் பதுக்கி வைத்திருக்க வாய்ப்புள்ளது என்ற சந்தேகத்தில் இப்பகுதி கண்மாய், காடு, கிணறுகளில் சோதனை நடக்கிறது. அதேநேரம் நிஷாந்த் வீட்டிலும் ஒரு தனிப்படை மீண்டும் சோதனை நடத்தியது. இதில் ஒரு லேப்டாப், டம்மி பிஸ்டல் கிடைத்தது. சைபர் கிரைம் போலீஸ் மூலம் லேப்டாப் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது என்றனர்.