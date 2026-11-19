பிரீமியம் லீக் கராத்தே போட்டிகள் பதக்கங்கள் வென்ற மதுரை வீரர்கள்
பிரீமியம் லீக் கராத்தே போட்டிகள் பதக்கங்கள் வென்ற மதுரை வீரர்கள்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
திருப்பரங்குன்றம்:
மதுரையில் மியாஜு வேர்ல்ட் கோச் ரியோ கராத்தே ஸ்கூல் இந்தியா சார்பில் நடந்த பிரீமியம் லீக் கராத்தே போட்டியில் கே.கே. ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி வீரர்கள் பரிசுகள் வென்றனர்.
கட்டா போட்டியில் 4 வயது பிரிவில் பிரணிக மேரி வெள்ளி பதக்கம், 6 வயது பிரிவில் யோகஸ்ரீ, செழியன், கிர்வேத் சாய் தங்க பதக்கம், கவியாஸ் வெள்ளி பதக்கம், சிவானி பாலா வெண்கல பதக்கம் வென்றனர்.
9 வயது பிரிவில் யுவானிஸ்ரீ தங்க பதக்கம், 11 வயது பிரிவில் சாய் ஷாதிக் தங்க பதக்கம், 12 வயது பிரிவில் ஹவின்ராஜ் தங்கப்பதக்கம், ஜியான்னேற்றல் வெள்ளி பதக்கம், 13 வயது பிரிவில் நவநீதகிருஷ்ணன் வெள்ளி பதக்கம், 14 வயது பிரிவில் சசிதா வெள்ளி பதக்கம், 15 வயது பிரிவில் ஜோதிஸ்வரி வெள்ளி பதக்கம் வென்றனர்.
சண்டை பிரிவில் 9 வயது பிரிவில் யுவானிஸ்ரீ தங்கப்பதக்கம், 13 வயது பிரிவில் அகிலேஷ் வெள்ளி பதக்கம், விக்னேஷ் வெண்கல பதக்கம் வென்றனர். பதக்கங்கள் வென்ற வீரர்களை அகாடமி நிறுவனர் கார்த்திக், பயிற்சியாளர்கள் பாராட்டினர்.