/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மாநில மூத்தோர் தடகளப் போட்டி மதுரை போலீசார் சாதனை
ADDED : அக் 16, 2026 01:37 AM
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மதுரை: தமிழ்நாடு மாநில மூத்தோர் தடகள கூட்டமைப்பு சார்பில் ஈரோட்டில் நடந்த மாநில மூத்தோர் தடகளப்போட்டியில் மதுரை மாவட்ட போலீசார் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தனர்.
மாநிலம் முழுவதிலும் 1600 வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தலைமை காவலர்கள் பதக்கங்களை குவித்தனர். 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் சந்துரு தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதலில் ராஜா இரண்டு தங்கம் வென்றார்.
400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் கார்த்திகேயன், 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் ராஜசேகர் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனர்.
ஈட்டி எறிதலில் பீர் முகமது தங்கப் பதக்கம்,
4 * 100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டம், மும்முறை தாண்டுதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
பதக்கங்களை வென்ற போலீசாரை, எஸ்.பி., தேவநாதன் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.