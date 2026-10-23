மதுரை கப்பலுாரில் தினமும் கடும் மின் வெட்டு கலங்கும் தொழிற்சாலைகள் ; தவிப்பில் மக்கள்
மதுரை கப்பலுாரில் தினமும் கடும் மின் வெட்டு கலங்கும் தொழிற்சாலைகள் ; தவிப்பில் மக்கள்
ADDED : அக் 22, 2026 08:26 PM
மதுரை: மதுரை கப்பலுாரில் தொடர்ந்து கடும் மின்வெட்டு நிலவுவதால் தீபாவளி நேரத்தில் தொழிற்சாலைகள் கதிகலங்கி நிற்கின்றன. பொது மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
கப்பலுார் தொழிற்பேட்டையில் தான் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள், ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் பல உள்ளன. இப்பகுதியில் மின் வெட்டு என்பது தொடர்கதை. நேற்று முன் தினம் இரவு திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது. மேற்பார்வை பொறியாளர் முத்தரசு தலைமையில் மின்வாரிய ஊழியர்கள் உடனே சீரமைப்பு பணிகளில் ஈடுபட்ட போது, டிரான்ஸ்பார்மர் பெரிய அளவில் பழுதடைந்தது தெரிய வந்தது. மழை நேரத்தில் பழுதடைந்ததால் சீரமைப்பு பணிகளில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. ஒரு வழியாக அதிகாலை 3:00 மணிக்கு மேல் மின் வினியோகம் சீரானது.
இப்பகுதிக்கு அதிக மின்தேவை உள்ளதால் பிற பகுதிகளில் இருந்து மின்சாரம் பெற்று, பொதுமக்கள், தொழிற்சாலைகளுக்கு பிரித்து வினியோகிக்கப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் இருந்து புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் வரவழைக்கப்பட உள்ளது. டிரான்ஸ்பார்மரை விரைந்து அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
துணை மின்நிலையம் என்னாச்சு
கப்பலுார் சிட்கோ தொழில் அதிபர்கள் சங்க தலைவர் ரகுநாத ராஜா கூறியதாவது: தமிழகத்தின் 2வது பெரிய சிட்கோ தொழிற்பேட்டை இங்குள்ளது. நேரடியாக 25 ஆயிரம் பேர், மறைமுகமாக 30 ஆயிரம் பேர் இதை நம்பியுள்ளனர். இத்தொழிற்பேட்டை மூலம் மட்டுமே மின்வாரியத்திற்கு மாதம் ரூ.50 கோடி வருவாய் கிடைக்கிறது.
இங்கு 16 மெகாவாட் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் மூன்று உள்ளன. இவற்றில் 60 சதவீதம் அளவுக்கு ‘மின் லோடு’ கொடுத்தால் தான், தடையற்ற மின்சாரம் சீரான அழுத்தத்தில் கிடைக்கும். ஆனால் இவை 95 சதவீதம் லோடுக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் அடிக்கடி டிரான்ஸ்பார்மரில் பழுது ஏற்படுகிறது. இங்கு புதிதாக தொழில் தொடங்குவோருக்கு மின்சாரம் வழங்க வழியே இல்லை.
கப்பலுார் மின்சார அலுவலகத்தில் இருந்த குரூப் கண்ட்ரோல் பிரேக்கர் பழுதாகி ஒன்றரை ஆண்டுக்கு மேலாகியும் சீரமைக்க வழியில்லை. தற்போது ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர் முற்றிலும் பழுதானதால் மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது. புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்த ஒரு மாதத்திற்கு மேல் ஆகலாம் என்பதால், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தினமும் 8 முதல் 12 மணிநேரத்திற்கு மின்தடை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.
தீபாவளி நேரத்தில் மின்வெட்டால் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம், போனஸ் கொடுப்பதில் சிரமம் ஏற்படும். போர்க்கால அடிப்படையில் கப்பலுார் ‘சிட்கோ’வில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மரை பொருத்த வேண்டும்.
இதுபோன்ற சூழல் ஏற்படும் என்பதை முன்கூட்டியே கணித்து, இங்கு புதிய துணை மின் நிலையம் அமைக்க தொழிலதிபர்கள் சங்கம் கடும் முயற்சி எடுத்து, 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் இடம் ஒதுக்கியும், அரசின் மெத்தனத்தால், துணை மின் நிலையம் அமைக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இனியாவது உடனே புதிய துணை மின் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்றார்.