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மதுரை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில்: உசிலம்பட்டியில் சோதனை
மதுரை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில்: உசிலம்பட்டியில் சோதனை
ADDED : நவ 03, 2026 04:16 AM
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உசிலம்பட்டியில் சோதனை
இதேபோல் உசிலம்பட்டி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்ய வந்த பெண்ணிடம் இருந்து ரூ.7.20 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனர். பத்திர எழுத்தர்களின் உதவியாளர்களான ராஜேஷிடம் இருந்து ரூ.14 ஆயிரம், போத்திராஜாவிடம் ரூ.3 ஆயிரம், அழகுமலையிடம் ரூ.4 ஆயிரம், களஞ்சியமிடம் ரூ. 8 ஆயிரம், வேணுகோபாலிடம் ரூ.16 ஆயிரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஒட்டுமொத்தமாக அலுவலகத்தில் இருந்து ரூ.7.65 லட்சத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து இதுகுறித்து சார்பதிவாளர் தமிழ்செல்வியிடம் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.