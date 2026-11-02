மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 02/11/2026

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ADDED : நவ 01, 2026 08:17 PM
கோயில்
* ராகு கால சிறப்பு பூஜை: பாதாள குபேர பைரவர் கோயில், வடக்கு சித்திரை வீதி, மதுரை, காலை 7:30 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* திருமந்திரம்: நிகழ்த்துபவர் – திருமாவளவன், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
பொது
* மக்கள் குறைதீர் கூட்டம்: கலெக்டர் அலுவலகம், மதுரை, தலைமை: கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, காலை 10:00 மணி.
* பேராசிரியர் எழுதிய ‘பின்னை மார்க்சியம்’ நுால் அறிமுக விழா: மணியம்மை மழலையர் தொடக்கப்பள்ளி, வடக்குமாசி வீதி, மதுரை, தலைமை: காந்திகிராம கிராமிய பல்கலை தமிழ்த்துறைத் தலைவர் ஆனந்தகுமார், பங்கேற்பு: சமூக செயற்பாட்டாளர் பர்வதவர்த்தினி, விருதுநகர் இ.நா.செ.நா., கல்லுாரி தமிழ்த்துறைத் தலைவர் பெரியசாமிராஜா, இலக்கிய விமர்சகர் முருகேசபாண்டியன், ஏற்பாடு: நியூ செஞ்சுரி வாசகர் வட்டம், மாலை 5:00 மணி.
கண்காட்சி
* சூத்ர சவுந்தர்யம் – கைத்தறி, கைவினை பொருட்கள் கண்காட்சி: காந்தி மியூசியம் மைதானம், கலெக்டர் அலுவலகம் ரோடு, தல்லாகுளம், மதுரை, ஏற்பாடு: ஸ்மார்ட் ஆர்ட், காலை 10:30 முதல் இரவு 9:00 மணி வரை. (நவ.4 வரை)