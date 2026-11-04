மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 04/11/2026

UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:55 AM
கோயில்
கந்தசஷ்டி விழா முகூர்த்த கால் வைபவம்: மயில்வேல் முருகன் கோயில், கோச்சடை, மதுரை, காலை 9:00 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
திருவருட்பா: நிகழ்த்துபவர் – விஜயராமன், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
குமாரஸ்த்வம்: நிகழ்த்துபவர் - கிருஷ்ணமூர்த்தி, சிரவணானந்த ஆசிரமம், 4 கீழமாத்துார் பள்ளிவாசல் தெரு, காமராஜர் ரோடு, மதுரை, மாலை 6:30 மணி.
சாரதா தேவி வாழ்க்கை வரலாறு: ராமகிருஷ்ண மடம், ரிசர்வ் லைன், மதுரை, மாலை 5:45 மணி.
பொது
தீபாவளி முன்னிட்டு சின்மயா சேவா டிரஸ்ட் சார்பில் புத்தாடை வழங்கும் விழா: சின்மயா மிஷன், 7 வது குறுக்குத் தெரு, டோக் நகர், மதுரை, புத்தாடை வழங்குபவர்: விஜயா ஸ்ரீனிவாசன், முன்னிலை: சிவயோகானந்தா சுவாமி, காலை 10:00 முதல் 11:00 மணி வரை.
மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு கடனுதவி வழங்கல்: அரசு மருத்துவ கல்லுாரி கலையரங்கம், மதுரை, காலை 9:00 மணி, மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு, கண்காணிப்பு குழுக் கூட்டம்: கலெக்டர் அலுவலகம், மதுரை பங்கேற்பு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன், ஏற்பாடு: மாவட்ட நிர்வாகம், காலை 10:00 மணி.
கண்காட்சி
சூத்ர சவுந்தர்யம் – கைத்தறி, கைவினை பொருட்கள் கண்காட்சி: காந்தி மியூசியம் மைதானம், கலெக்டர் அலுவலகம் ரோடு, தல்லாகுளம், மதுரை, ஏற்பாடு: ஸ்மார்ட் ஆர்ட், காலை 10:30 முதல் இரவு 9:00 மணி வரை. (நவ.4 வரை)
விளையாட்டு
தெற்கு மண்டல ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள்: ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானம், ஏற்பாடு: மாவட்ட ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அசோசியேஷன், தமிழ்நாடு அமெச்சூர் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அசோசியேஷன், காலை 10:30 மணி முதல்.