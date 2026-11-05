மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 05/11/2026

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ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
பக்தி சொற்பொழிவு
தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* திருவாசகம்: நிகழ்த்துபவர் – வாசிநாதம் சுவாமிகள், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, மாலை 6:00 மணி முதல்.
* திருமந்திரம்: நிகழ்த்துபவர் - தம்மரிஷி, 14, பாரதியார் தெரு, சீதாலட்சுமி பார்க் அருகில், கலைநகர் 2வது மெயின் ரோடு, மதுரை, ஏற்பாடு: சாயல்குடி ஆதினம், மாலை 6:30 மணி.
* ஏகாதசி முன்னிட்டு ராம நாம சங்கீர்த்தனம்: ராமகிருஷ்ண மடம், ரிசர்வ் லைன், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* ஹரே ராமா மஹா மந்திர கீர்த்தனம்: நாமத்வார் பிரார்த்தனை மையம், இளங்கோ தெரு, அய்யர் பங்களா, மதுரை, காலை 6:00 முதல் மாலை 6:00 மணி வரை.
பொது
* தீபாவளியை முன்னிட்டு மயான ஊழியர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்குதல்: தத்தனேரி மயான வளாகம், மதுரை, ஏற்பாடு: அனுஷத்தின் அனுக்கிரகம் நிறுவனர் நெல்லை பாலு, மதியம் 1:45 மணி.
* பேராசிரியர் செந்தில்குமார் எழுதிய 'வம்சங்களின் கதை' நுால் வெளியீடு: தானம் அறக்கட்டளை, 1ஏ, வைத்தியநாதபுரம் கிழக்கு கென்னட் குறுக்குத்தெரு, மதுரை, நுால் வெளியிடுபவர்: மதுரை காமராஜ் பல்கலை முன்னாள் பதிவாளர் அழகப்பன், மாலை 4:45 மணி.
* 'பழமொழி நானுாறு கூறும் பண்புநலன்கள்' தமிழ்க்கூடல் சொற்பொழிவு: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை, சிறப்புரை: ஆசிரியர் அழகுவேல், காலை 10:00 மணி, அத்தினி, லாஞ்சனை, மெல்ல வந்து கிள்ளிப்போ, தமிழன் பெருவெளி உள்ளிட்ட நுால்களின் அரங்கேற்றம்: காலை 11:00 மணி.
* ஆற்றல் சுற்றுச்சூழல் பயன்பாட்டுக்கான மேம்பட்ட பொருட்கள் குறித்த சர்வதேச மாநாடு: மதுரை காமராஜ் பல்கலை, தலைமை: பதிவாளர் (பொறுப்பு) முத்தையா, ஏற்பாடு: வேதியியல் ஆற்றல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் புலங்கள், திருச்சி இந்திய பொருள் ஆராய்ச்சி கழகம், காலை 9:45 மணி.