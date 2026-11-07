மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 07/11/2026

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ADDED : நவ 06, 2026 07:33 PM
கோயில்
* சனிக்கிழமை சிறப்பு பூஜை: கிருஷ்ணன் கோயில், மந்தை திடல் வளாகம், கீழையூர், ஏற்பாடு: கீழையூர் யாதவ மகாசபை, மாலை 6:00 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* தாயுமானவர்: நிகழ்த்துபவர் – சுந்தர கண்ணன், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம், விளக்கவுரை: நிகழ்த்துபவர் – சுவாமினி ப்ரசிதானந்த சரஸ்வதி, சுவாமி தத்வானந்தா ஆசிரமம், தபால்தந்தி நகர், மதுரை, காலை 7:00 மணி, பகவான் ரமணரின் ‘சத்தர்ஸனம்’ விளக்கவுரை, காலை 9:15 மணி.
* வேதாந்த ரகசியம்: நிகழ்த்துபவர் – தம்மரிஷி: 14, பாரதியார் தெரு, சீதாலட்சுமி நகர் பூங்கா அருகில், கலைநகர் 2வது மெயின் ரோடு, மதுரை, ஏற்பாடு: சாயல்குடி ஆதினம், மாலை 6:30 மணி.
பொது
* தீபாவளியை முன்னிட்டு பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேட்டி, சட்டை, சேலை வழங்கும் விழா: காந்தி மியூசியம், மதுரை, தலைமை: மியூசிய செயலாளர் நந்தாராவ், முன்னிலை: வழக்கறிஞர் சொக்கலிங்கம், நலத்திட்டங்களை வழங்குபவர்: துளிர் அகாடமி கல்வியாளர் முத்துக்குமார், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முன்னாள் அறங்காவலர் சண்முகசுந்தரம், ஏற்பாடு: மதுரை அட்சய பாத்திர டிரஸ்ட் நிறுவனர் நெல்லை பாலு, காலை 9:00 மணி.
* ஆலோசனை கூட்டம்: கிருஷ்ணன் கோயில் வளாகம், யூனியன் அலுவலகம் எதிரில், மேலுார், ஏற்பாடு: மேலுார் யாதவ மகாசபை, மாலை 6:00 மணி.
* யாதவ வரன்கள் – பெற்றோர் சந்திப்பு கூட்டம்: சபை அலுவலகம், அழகர் நகர், புதுார், ஏற்பாடு: அழகர்நகர் யாதவ மகாசபை, காலை 10:00 மணி.
* மாணவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி: காஞ்சிகாமகோடி மடம், முள்ளிப்பள்ளம் கிளை,சிறப்பு விருந்தினர்: வெங்கட்கேசவ், முன்னிலை: ஸ்ரீகுமார், காலை 11:00 மணி.